Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России

Рой дронов
Рой дронов.
Российские ученые делают упор на создание «роев» беспилотников, рассказал президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.

По его словам, российские ученые сосредоточили усилия на разработке "роев" беспилотных летательных аппаратов, передает РИА "Новости".

"Сегодня с точки зрения беспилотников упор делается на "рои" БПЛА. Конечно, здесь уже фундаментальная задача стоит, потому что обычно оператор может управлять одним, максимум двумя беспилотниками, а роем, конечно, уже ни один оператор не сможет управлять", – отметил Красников.

Он подчеркнул, что будущее именно за этим направлением, поскольку традиционные методы управления не подходят для большого числа аппаратов. Российские ученые работают над созданием математических алгоритмов: они позволят беспилотникам взаимодействовать друг с другом автономно и решать сложные задачи без постоянного участия человека.

Красников пояснил, что такие алгоритмы обеспечивают безопасность полетов – дроны самостоятельно избегают столкновений, соблюдают необходимую дистанцию между собой и эффективно выполняют поставленные задачи. По его словам, аналогичные разработки ведутся и в других странах, и это становится общемировым трендом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, добровольцы на спецоперации на Украине создали "рой дронов" для нанесения ударов по позициям ВСУ.

В РАН разработали уникальные алгоритмы для беспилотных летательных аппаратов.

В Курской области сформировали отряд БПЛА для испытаний систем связи, радиоэлектронной борьбы и робототехники.

Дмитрий Зубарев

06.02.2026 01:40
Не уровень целой РАН заниматься какими то там роями БПЛА  лучше уж оружие по нетрадиционным физическим принципам.
