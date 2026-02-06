Boeing начал модернизацию истребителей F-15J для Японии

Изображение модернизированного по варианту Japan Super Interceptor (JSI) истребителя Boeing F-15J Eagle ВВС Сил самообороны Японии. Под фюзеляжем изображена подвешенная крылатая ракета AGM-158 JASSM, демонстрирующая, что модернизированные самолеты получат и ударные возможности.

Компания Boeing приступила к программе по модернизации истребителей F-15J совместно с Воздушными силами самообороны Японии, сообщил еженедельник Defense News со ссылкой на представителя компании.

Американская компания Boeing приступила к реализации программы модернизации истребителей F-15J совместно с Воздушными силами самообороны Японии, передает ТАСС.

Представитель компании сообщил изданию Defense News, что проект модернизации представляет собой не просто обновление, а "полную трансформацию истребителя, обеспечивающую Японию современными возможностями".

В рамках модернизации на японские F-15J будут установлены радиолокационные системы с активной фазированной решеткой AN/APG-82(V)1, комплексы предупреждения и обеспечения живучести AN/ALQ-250 EPAWSS от BAE Systems, а также новые бортовые компьютеры.

По данным издания, модернизация по аналогичному образцу затронет и истребители F-15K для ВВС Республики Корея. В середине прошлого года японское правительство заявляло о планах оснастить часть F-15 крылатыми ракетами JASSM-ER с дальностью около 900 км, стоимость такого проекта оценивалась более чем в 6,4 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония разрабатывала новейший истребитель, учитывая опыт авиации России и Китая.

Российские военные самолеты заставили натовские перехватчики работать на пределе и сокращать их ресурс.

В США возникла острая нехватка современных истребителей.

Дмитрий Зубарев