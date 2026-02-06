Киевский режим желает заполучить европейские дальнобойные боеприпасы класса «воздух-воздух» для противостояния российской авиации, однако их поставка жестко привязана к передаче шведских самолетов, пишут американские СМИ.

Представитель шведского концерна Saab на авиасалоне в Сингапуре заявил о переговорах по трансферу вооружений, пишет The War Zone.

Поставка данных средств поражения рассматривается как естественное дополнение к возможной передаче самолетов.

"Ракета Meteor стала бы естественным наполнением пакета вооружения для любого пользователя Gripen, обсуждения ведутся с несколькими странами-экспортерами, включая Украину", – заявил операционный советник Saab Юсси Халметоя.

Европейские боеприпасы оснащены прямоточным воздушно-реактивным двигателем и способны поражать цели на расстоянии около 209 километров. Это вооружение необходимо ВСУ для попытки противостояния российским ракетам Р-37М, дальность которых достигает 200 километров.

На данный момент украинская авиация использует американские AMRAAM с радиусом действия около 74 километров, что значительно уступает российским аналогам.

Однако использование Meteor возможно только при наличии носителей типа шведских Gripen или французских Dassault Rafale. Стокгольм ранее заявлял, что производство новых машин займет около трех лет, хотя теоретически возможен вариант передачи подержанных истребителей.

В декабре прошлого года над украинской территорией заметили российский беспилотник "Герань", оснащенный вооруженный ракетой "воздух-воздух".

В декабре 2024 года в Киеве произошел пожар в районе военного завода "Артем". Предприятие известно тем, что производит авиационные ракеты класса "воздух – воздух" и оборудование для авиационной техники.

Алексей Дегтярёв