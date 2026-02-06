Войти
Деловая газета "Взгляд"

В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»

125
0
0
В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух».
Источник изображения: @ Carlos Garcia Granthon/ZUMA Press Wire/REUTERS

Киевский режим желает заполучить европейские дальнобойные боеприпасы класса «воздух-воздух» для противостояния российской авиации, однако их поставка жестко привязана к передаче шведских самолетов, пишут американские СМИ.

Представитель шведского концерна Saab на авиасалоне в Сингапуре заявил о переговорах по трансферу вооружений, пишет The War Zone.

Поставка данных средств поражения рассматривается как естественное дополнение к возможной передаче самолетов.

"Ракета Meteor стала бы естественным наполнением пакета вооружения для любого пользователя Gripen, обсуждения ведутся с несколькими странами-экспортерами, включая Украину", – заявил операционный советник Saab Юсси Халметоя.

Европейские боеприпасы оснащены прямоточным воздушно-реактивным двигателем и способны поражать цели на расстоянии около 209 километров. Это вооружение необходимо ВСУ для попытки противостояния российским ракетам Р-37М, дальность которых достигает 200 километров.

На данный момент украинская авиация использует американские AMRAAM с радиусом действия около 74 километров, что значительно уступает российским аналогам.

Однако использование Meteor возможно только при наличии носителей типа шведских Gripen или французских Dassault Rafale. Стокгольм ранее заявлял, что производство новых машин займет около трех лет, хотя теоретически возможен вариант передачи подержанных истребителей.

В декабре прошлого года над украинской территорией заметили российский беспилотник "Герань", оснащенный вооруженный ракетой "воздух-воздух".

В декабре 2024 года в Киеве произошел пожар в районе военного завода "Артем". Предприятие известно тем, что производит авиационные ракеты класса "воздух – воздух" и оборудование для авиационной техники.

Алексей Дегтярёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
США
Украина
Продукция
AMRAAM
Gripen NG
Meteor MBDA
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:40
  • 1
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России
  • 05.02 20:53
  • 2
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 05.02 19:13
  • 0
Комментарий к "В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА"
  • 05.02 18:57
  • 13983
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 18:35
  • 0
Комментарий к "В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев"
  • 05.02 17:28
  • 1
В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев
  • 05.02 11:43
  • 1
В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА
  • 05.02 09:29
  • 1
Комментарий к "Россия создает условия для победы в 2026 году"
  • 05.02 09:14
  • 5
Почему США стремятся добить Иран
  • 05.02 02:31
  • 0
Комментарий к "В США назвали ключевого помощника России в СВО"
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"