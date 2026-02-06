Войти
В России призвали вернуть поезда с ядерными ракетами

Фото: George Shuklin / Wikimedia
Фото: George Shuklin / Wikimedia.

Коротченко призвал поставить на вооружение БЖРК «Баргузин» после СНВ-3

России следует поставить на вооружение боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). С таким призывом выступил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает ТАСС.

«Если США выходят из договора, то нам предстоит принять решение о развертывании серийного производства и постановке на боевое дежурство в структуре Ракетных войск стратегического назначения БЖРК "Баргузин"», — сказал он.

Аналитик отметил, что «Баргузины», которые могут находиться в позиционном районе от Москвы до Владивостока, внешне невозможно отличить от обычных рефрижераторных составов. Поезда с ядерными ракетами способны в любой момент нанести удар по территории потенциального противника. По словам Коротченко, определить местоположение БЖРК со спутников практически невозможно. Работы над «Баргузином», который эксперт призвал вернуть, прекратили в 2017 году.

Он добавил, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Баргузина» унифицирована с выпускаемыми ракетами «Ярс» и «Булава». Это упростит принятие изделия на вооружение. Собеседник агентства допустил, что для поддержания стратегического баланса с США и другими ядерными державами Запада необходимо развернуть минимум пять «Баргузинов».

В декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил о завершении перевооружения Козельского ракетного соединения на современные комплексы «Ярс».

