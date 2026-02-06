Войти
Первый российский арктический газовоз завершил рейс через Арктику

Источник изображения: topwar.ru

Первый российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» завершил свой первый рейс по Северному морскому пути. Событие, которое куда важнее, чем просто строчка в судовом журнале. Как сообщает Совкомфлот, речь о подтверждении возможности устойчивой навигации по СМП в условиях, приближенных к круглогодичным.

Газовоз вышел с верфи «Звезда» в Приморье. 28 января он принял груз СПГ на заводе «Арктик СПГ-2». Уже 3 февраля газовоз выгрузил его на плавучее хранилище в Баренцевом море недалеко от Мурманска.

Весь маршрут протяженностью около 2,4 тыс. морских миль судно прошло за 12 дней. На отдельных участках от мыса Дежнева танкер шел под проводкой атомного ледокола. Тем не менее, значительную часть пути прошел самостоятельно во льдах толщиной до 1,8 метра.

Ключевой момент – это сам класс судна (Arc7). «Алексей Косыгин» стал первым газовозом такого уровня, полностью построенным на российской верфи. При этом его ледовые характеристики, по заявлению Совкомфлота, превосходят таковые у кораблей серии «Кристоф де Маржери», которые относятся к тому же классу Arc7, но прошлого поколения. Технологически это один из самых сложных типов судов в мировом грузовом флоте.

Россия сделала еще один шаг к тому, чтобы Северный морской путь перестал быть сезонной трассой и начал работать как полноценный трансарктический коридор. Не случайно ранее на высшем уровне подчеркивалось, что СМП – это проект государственного масштаба XXI века.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Совкомфлот
Проекты
Арктика
