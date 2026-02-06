Войти
Lenta.ru

На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

118
0
0
Фото: Luc Willems / Wikimedia
Фото: Luc Willems / Wikimedia.

На Украине применили переданный Польшей PZL M28 с «Миниганом» против БПЛА

Киев начал применять переданные Польшей двухмоторные самолеты PZL M28, которые являются модификацией советского Ан-28, против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на телевизионный сюжет, демонстрирующий украинский M28. В оконном проеме самолета установили американский шестиствольный пулемет M134 Minigun («Миниган»). В состав экипажа входит оператор инфракрасной камеры, стрелок с прибором ночного видения и два пилота.

Канал отметил, что официально не сообщалось о передаче Киеву самолетов M28. Производство базовых Ан-28 в Польше начали в 1978 году. После распада СССР разработали версию M28, которую отличают турбовинтовые двигатели Pratt & Whitney Canada PT6A-65B и западная авионика. Первый полет M28 состоялся в 1993 году.

В декабре госкорпорация «Ростех» сообщила, что пассивный локатор 3D ПКЛ и антидроновые системы «СЕРП» позволяют выстроить «радиоэлектронную крепость» вокруг объектов инфраструктуры.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
M134 Minigun
Компании
Pratt&Whitney
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:40
  • 1
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России
  • 05.02 20:53
  • 2
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 05.02 19:13
  • 0
Комментарий к "В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА"
  • 05.02 18:57
  • 13983
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 18:35
  • 0
Комментарий к "В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев"
  • 05.02 17:28
  • 1
В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев
  • 05.02 11:43
  • 1
В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА
  • 05.02 09:29
  • 1
Комментарий к "Россия создает условия для победы в 2026 году"
  • 05.02 09:14
  • 5
Почему США стремятся добить Иран
  • 05.02 02:31
  • 0
Комментарий к "В США назвали ключевого помощника России в СВО"
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"