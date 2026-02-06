Войти
«Роскосмос» рассказал о выходах в открытый космос

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
«Роскосмос»: Российские космонавты выполнили 176 выходов в открытый космос

Российские космонавты выполнили 176 выходов в открытый космос. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

Из 175 выходов в открытый космос 171 был совершен в российских скафандрах. В рамках российской программы Международной космической станции (МКС) было выполнено 75 выходов. Всего представителями 12 государств был выполнен 491 выход в открытый космос.

В январе госкорпорация сообщила, что российские космонавты опробовали новую схему страховки для внекорабельной деятельности — выхода в открытый космос.

В том же месяце исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Герой России и космонавт Олег Кононенко на сайте ТАСС заметил, что на российском сегменте МКС проводятся эксперименты по получению суперштаммов микроорганизмов, которые могут решить ряд острых проблем человечества.

