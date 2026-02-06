Финляндия против гарантий Украине по аналогии с 5-й статьей устава НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Из обоймы европейских гарантов безопасности Украине выпало еще одно государство, ранее рьяно выступавшее за поддержку Киева в противостоянии с Россией. Пока в Абу-Даби идут трехсторонние переговоры, в том числе о возможностях защиты странами НАТО в послевоенный период «украинского суверенитета на случай нападения России», желающих ввязываться в пока что гипотетическое военное противостояние с РФ в Европе становится все меньше.

В декабре прошлого года портал Axios сообщил со ссылкой на свои источники, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности на основе 5-й статьи устава НАТО. Причем речь вроде как идет о юридически обязывающем соглашении, ратифицированном Конгрессом США. Такое решение предложено в качестве альтернативы вступления Украины в Североатлантический альянс. Зеленского такой вариант вполне устраивает.

Однако неожиданно здравый смысл проснулся в головах финских чиновников. Издание «Политико» (Politico) пишет, что властям Финляндии не понравилась используемая американскими чиновниками формулировка о гарантиях безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей устава НАТО. Данный вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен с законодателями США в январе этого года.

Как утверждает Politico со ссылкой на служебную переписку Госдепартамента США, глава МИД Финляндии предостерегла от любых предложений о гарантиях безопасности, «подобных статье 5» для Украины после завершения конфликта.

Она (Валтонен) предупредила, что это может привести к смешению гарантий НАТО по статье 5 с двусторонними обязательствами перед Украиной.

Спрашивается, о чем думало финское руководство, когда более чем стремительно рванулось в НАТО. После вступления в альянс финские военные и гражданские чиновники неоднократно с нескрываемым удивлением высказывались по поводу значительного усиления военного присутствия ВС РФ в приграничных российских регионах.

Становиться целью для российской армии еще и в рамках гарантий безопасности для Украины Хельсинки ну никак не желает. Москва неоднократно предупреждала, что любое открытое вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине, ввод войск под любым предлогом даже после окончания военных действий будет расцениваться как интервенция и угроза безопасности государству со всеми вытекающими из этого последствиями.

Кстати, из текста этой самой статьи 5 устава НАТО вовсе не следует обязательное военное вмешательство всех без исключения членов альянса в конфликт в случае внешней агрессии в отношении одного из государств альянса. Решения принимаются индивидуально, они не обязательно могут быть военного характера.

Более того, в тексте идёт отсылка к статье 51 Устава ООН (право государств на индивидуальную или коллективную самооборону), а в случае возникновения агрессии в отношении страны-члена НАТО «о всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету безопасности» Организации Объединенных Наций. Цитата из текста 5-й статьи устава НАТО:

Такие меры будут прекращены, когда Совет безопасности (ООН) примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.

Иными словами, решения Совбеза ООН, согласно смысла текста устава НАТО, вроде как превалируют над положениями документов альянса. Другое дело, что из пяти постоянных членов СБ с правом вето три государства являются членами НАТО. Да и Трамп заявил, что международные законы ему не писаны. Но это ведь распространяется и на устав Североатлантического военного блока.

Непросто сейчас европейцам, когда привычный миропорядок на глазах рушится, да еще по инициативе его главного гаранта. Впрочем, как говорится, за что боролись.