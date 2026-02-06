Войти
Военное обозрение

Финляндия против гарантий Украине по аналогии с 5-й статьей устава НАТО

129
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Из обоймы европейских гарантов безопасности Украине выпало еще одно государство, ранее рьяно выступавшее за поддержку Киева в противостоянии с Россией. Пока в Абу-Даби идут трехсторонние переговоры, в том числе о возможностях защиты странами НАТО в послевоенный период «украинского суверенитета на случай нападения России», желающих ввязываться в пока что гипотетическое военное противостояние с РФ в Европе становится все меньше.

В декабре прошлого года портал Axios сообщил со ссылкой на свои источники, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности на основе 5-й статьи устава НАТО. Причем речь вроде как идет о юридически обязывающем соглашении, ратифицированном Конгрессом США. Такое решение предложено в качестве альтернативы вступления Украины в Североатлантический альянс. Зеленского такой вариант вполне устраивает.

Однако неожиданно здравый смысл проснулся в головах финских чиновников. Издание «Политико» (Politico) пишет, что властям Финляндии не понравилась используемая американскими чиновниками формулировка о гарантиях безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей устава НАТО. Данный вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен с законодателями США в январе этого года.

Как утверждает Politico со ссылкой на служебную переписку Госдепартамента США, глава МИД Финляндии предостерегла от любых предложений о гарантиях безопасности, «подобных статье 5» для Украины после завершения конфликта.

Она (Валтонен) предупредила, что это может привести к смешению гарантий НАТО по статье 5 с двусторонними обязательствами перед Украиной.

Спрашивается, о чем думало финское руководство, когда более чем стремительно рванулось в НАТО. После вступления в альянс финские военные и гражданские чиновники неоднократно с нескрываемым удивлением высказывались по поводу значительного усиления военного присутствия ВС РФ в приграничных российских регионах.

Становиться целью для российской армии еще и в рамках гарантий безопасности для Украины Хельсинки ну никак не желает. Москва неоднократно предупреждала, что любое открытое вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине, ввод войск под любым предлогом даже после окончания военных действий будет расцениваться как интервенция и угроза безопасности государству со всеми вытекающими из этого последствиями.

Кстати, из текста этой самой статьи 5 устава НАТО вовсе не следует обязательное военное вмешательство всех без исключения членов альянса в конфликт в случае внешней агрессии в отношении одного из государств альянса. Решения принимаются индивидуально, они не обязательно могут быть военного характера.

Более того, в тексте идёт отсылка к статье 51 Устава ООН (право государств на индивидуальную или коллективную самооборону), а в случае возникновения агрессии в отношении страны-члена НАТО «о всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету безопасности» Организации Объединенных Наций. Цитата из текста 5-й статьи устава НАТО:

Такие меры будут прекращены, когда Совет безопасности (ООН) примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.

Иными словами, решения Совбеза ООН, согласно смысла текста устава НАТО, вроде как превалируют над положениями документов альянса. Другое дело, что из пяти постоянных членов СБ с правом вето три государства являются членами НАТО. Да и Трамп заявил, что международные законы ему не писаны. Но это ведь распространяется и на устав Североатлантического военного блока.

Непросто сейчас европейцам, когда привычный миропорядок на глазах рушится, да еще по инициативе его главного гаранта. Впрочем, как говорится, за что боролись.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Украина
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:40
  • 1
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России
  • 05.02 20:53
  • 2
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 05.02 19:13
  • 0
Комментарий к "В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА"
  • 05.02 18:57
  • 13983
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 18:35
  • 0
Комментарий к "В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев"
  • 05.02 17:28
  • 1
В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев
  • 05.02 11:43
  • 1
В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА
  • 05.02 09:29
  • 1
Комментарий к "Россия создает условия для победы в 2026 году"
  • 05.02 09:14
  • 5
Почему США стремятся добить Иран
  • 05.02 02:31
  • 0
Комментарий к "В США назвали ключевого помощника России в СВО"
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"