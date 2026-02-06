Китай представил малозаметный истребитель пятого поколения J-35A

Источник изображения: topwar.ru

Китайская госкорпорация AVIC представила на авиасалоне в Сингапуре малозаметный истребитель J-35A, что подтверждает его готовность к серийному производству и экспортные амбиции.

В отличие от палубного варианта J-35B, предназначенного для работы с авианосцев с электромагнитными катапультами, J-35A оптимизирован для взлёта и посадки на обычных ВПП и выполнения задач над материковой частью страны. Самолёт впервые был официально продемонстрирован в конце 2024 года и, как утверждается, начал поступать на вооружение в 2025–2026 годах.

Также J-35A легче J-35B за счёт отсутствия усиленного шасси и складных консолей крыла, что позволяет нести больше топлива. В отличие от тяжёлого J-20, он относится к среднему классу истребителей. Таким образом, Китай стал второй страной в мире после США, имеющей на вооружении два типа «стелс»-истребителей пятого поколения.

Машина развивает скорость до 2,0 Маха. Вооружение (УРВВ, УРВЗ) размещается во внутренних отсеках для сохранения малозаметности. Возможна установка боевого оснащения на внешних узлах подвески.

Пакистан планирует стать первым иностранным заказчиком J-35A, ожидая поставку первой партии из 30 экземпляров уже в 2026 году.

J-35A часто называют китайским ответом американскому F-35A. При схожем внешнем виде истребитель НОАК оснащён двумя двигателями (вместо одного у F-35), что потенциально даёт преимущество в живучести и скорости, однако западные обозреватели отмечают, что он может уступать в части авионики и сенсоров. Российским аналогом J-35A считается Су-75, первый полёт которого ожидается в 2026 году.