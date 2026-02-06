Заключено предварительное соглашение по поставке кораблей MEKO A-200 DEU ВМС Германии

ЦАМТО, 5 февраля. Немецкая TKMS 3 февраля сообщила о подписании с Федеральным ведомством Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) предварительного соглашения по поставке кораблей проекта MEKO A-200 DEU.

Предварительное соглашение предполагает, что работы в рамках проекта начнутся в феврале 2026 года. Это обеспечит поставку первого корабля ВМС Германии к концу 2029 года.

Как пояснил исполнительный вице-президент по надводным кораблям компании TKMS Оливер Юкенхефель, предварительное соглашение закладывает основу для немедленного наращивания объемов производства по проекту. В частности, оно позволяет компании закупить материалы и немедленно приступить к работам над металлоконструкциями на предприятии.

Предварительное соглашение предусматривает выполнение закупок и работ на сумму до 50 млн. евро до конца марта. При необходимости существует возможность реализации опционов на поэтапное продление контракта.

Подписание предварительного соглашения является официальным началом проекта MEKO A-200 DEU. Официальный контракт на поставку кораблей пока не заключен. Решение по этому вопросу еще не принято.

Как ранее сообщило агентство Reuters, ВМС Германии намерены закупить как минимум три фрегата класса MEKO A-200 из-за продолжительных проблем с покупкой фрегатов F126. Стоимость каждого корабля оценивается в 1 млрд. евро (1,17 млрд. долл.).

Фрегат MEKO A-200 – это разработанный TKMS современный многоцелевой корабль. Корпус разработан с использованием технологий малозаметности, что затрудняет обнаружение фрегата противником. Общая длина корабля составляет 121 м, максимальная ширина – 16,4 м, водоизмещение – 3950 т.