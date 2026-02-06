В Турции спущен на воду очередной импортозамещённый фрегат класса «Истиф»

Источник изображения: topwar.ru

Турция продолжает масштабную программу модернизации Военно-морских сил республики. В ее рамках состоялся спуск на воду очередного, девятого по счету, фрегата класса «Истиф» (Istif). Первый из фрегатов данного класса «Стамбул» (TCG İstanbul) вошел в состав ВМС Турции в январе 2024 года. Данные корабли определенно можно считать импортозамещенными.

Церемония спуска на воду девятого корабля проекта MILGEM состоялась на верфи «Анадолу» 3 февраля 2026 года. Строительство фрегатов осуществляют компания STM и совместное предприятие Anadolu (TAİS OG) в рамках соглашения о закупке, подписанного в апреле 2023 года с Агентством оборонной промышленности (SSB) при администрации президента Турции.

В сообщении SSB подчеркивается, что в рамках проекта MILGEM строительство и дооснащение шестого, девятого и двенадцатого кораблей на верфи продвигаются в соответствии с запланированным графиком.

Некоторые характеристики новых судов турецких ВМС раскрывает издание военно-морской тематики Naval Today.

Фрегаты класса «Истиф» предназначены для борьбы с подводными лодками, надводными и воздушными целями, а также для разведки, наблюдения и раннего предупреждения. Их длина составляет 113 метров, а ширина — 14,4 метра.

К основному вооружению фрегатов относятся противокорабельная ракета ATMACA, пусковая установка вертикального действия MİDLAS, система ближнего боя GÖKDENİZ, система управления боем ADVENT и радар 3D-поиска CENK. Фрегаты класса «Истиф» отличаются от корветов типа «Ада» способностью нести и запускать самонаводящиеся ракеты класса «земля — воздух».

Все системы для новых боевых кораблей разработаны и производятся в Турции. По словам президента SSB профессора Халюка Гёргюна, более 80% деталей для фрегатов класса Istif будут отечественного производства. В условиях довольно сложных отношений с Соединенными Штатами и другими странами НАТО, ограничивающими экспорт военных технологий и вооружений в Турцию, Анкара довольно успешно реализует программу импортозамещения в части как минимум модернизации ВМС.

После ввода в строй первого корабля TCG İstanbul (F-515) программа перешла к следующему этапу в конце 2023 года, когда началось строительство оставшихся трех фрегатов этого класса. С тех пор прогресс ускорился, второй и третий корабли были успешно спущены на воду уже в январе 2025 года.