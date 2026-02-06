Войти
Военное обозрение

В Турции спущен на воду очередной импортозамещённый фрегат класса «Истиф»

111
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турция продолжает масштабную программу модернизации Военно-морских сил республики. В ее рамках состоялся спуск на воду очередного, девятого по счету, фрегата класса «Истиф» (Istif). Первый из фрегатов данного класса «Стамбул» (TCG İstanbul) вошел в состав ВМС Турции в январе 2024 года. Данные корабли определенно можно считать импортозамещенными.

Церемония спуска на воду девятого корабля проекта MILGEM состоялась на верфи «Анадолу» 3 февраля 2026 года. Строительство фрегатов осуществляют компания STM и совместное предприятие Anadolu (TAİS OG) в рамках соглашения о закупке, подписанного в апреле 2023 года с Агентством оборонной промышленности (SSB) при администрации президента Турции.

В сообщении SSB подчеркивается, что в рамках проекта MILGEM строительство и дооснащение шестого, девятого и двенадцатого кораблей на верфи продвигаются в соответствии с запланированным графиком.

Некоторые характеристики новых судов турецких ВМС раскрывает издание военно-морской тематики Naval Today.

Фрегаты класса «Истиф» предназначены для борьбы с подводными лодками, надводными и воздушными целями, а также для разведки, наблюдения и раннего предупреждения. Их длина составляет 113 метров, а ширина — 14,4 метра.

К основному вооружению фрегатов относятся противокорабельная ракета ATMACA, пусковая установка вертикального действия MİDLAS, система ближнего боя GÖKDENİZ, система управления боем ADVENT и радар 3D-поиска CENK. Фрегаты класса «Истиф» отличаются от корветов типа «Ада» способностью нести и запускать самонаводящиеся ракеты класса «земля — воздух».

Все системы для новых боевых кораблей разработаны и производятся в Турции. По словам президента SSB профессора Халюка Гёргюна, более 80% деталей для фрегатов класса Istif будут отечественного производства. В условиях довольно сложных отношений с Соединенными Штатами и другими странами НАТО, ограничивающими экспорт военных технологий и вооружений в Турцию, Анкара довольно успешно реализует программу импортозамещения в части как минимум модернизации ВМС.

После ввода в строй первого корабля TCG İstanbul (F-515) программа перешла к следующему этапу в конце 2023 года, когда началось строительство оставшихся трех фрегатов этого класса. С тех пор прогресс ускорился, второй и третий корабли были успешно спущены на воду уже в январе 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:40
  • 1
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России
  • 05.02 20:53
  • 2
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 05.02 19:13
  • 0
Комментарий к "В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА"
  • 05.02 18:57
  • 13983
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 18:35
  • 0
Комментарий к "В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев"
  • 05.02 17:28
  • 1
В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев
  • 05.02 11:43
  • 1
В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА
  • 05.02 09:29
  • 1
Комментарий к "Россия создает условия для победы в 2026 году"
  • 05.02 09:14
  • 5
Почему США стремятся добить Иран
  • 05.02 02:31
  • 0
Комментарий к "В США назвали ключевого помощника России в СВО"
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"