В России разработано новое учебное пособие по начальной военной подготовке

Источник изображения: topwar.ru

В России разработано новое базовое учебное пособие по начальной военной подготовке. Это не формальный «возврат к НВП», а попытка привести подготовку к реальности 2020-х годов.

Учебник подготовлен силами Университета «Синергия» совместно с ДОСААФ при участии Центра военно-патриотического воспитания «Авангард».

Как сообщают «Известия», внедрение начнут с шести пилотных регионов. В их числе Москва, Алтайский край, Республика Алтай, Волгоградская, Кемеровская и Новосибирская области. Там пройдет учебно-методическая апробация, по итогам которой пособие будут дорабатывать и масштабировать.

Ключевой момент – содержание. В основе учебника не абстрактные «общие положения», а опыт, полученный непосредственно в зоне СВО. Помимо базовой боевой и физической подготовки, туда включены медицинская подготовка, топография, работа с БПЛА, основы РХБ-защиты и прикладные элементы армейского рукопашного боя. То есть ровно те навыки, которые сегодня решают на поле боя, а не на плацу.

Отдельного внимания заслуживает авторский состав. Над пособием работали профессиональные инструкторы, ветераны СВО и военно-политические аналитики. Это важно, потому что речь идет не о воспитательных лозунгах, а о передаче прикладных знаний – без романтизации и без иллюзий.

Страны
Россия
Проекты
БПЛА
