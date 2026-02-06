Войти
ОСК рассказала о подготовке кадров для цифровой трансформации отрасли

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) последовательно реализует комплексную программу цифровой трансформации, которая предполагает создание единого сквозного цифрового пространства – от проектирования до строительства и эксплуатации объектов морской техники. Как сообщили в пресс-службе ОСК, уже к 2028 году ежегодная потребность только в специалистах по информационному моделированию в судостроении оценивается в не менее 500 человек. Для формирования такого кадрового задела при поддержке Группы компаний "СиСофт" на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета создан Консорциум высшего и среднего профессионального образования в судостроении.

"Цифровая трансформация российского судостроения предъявляет повышенные требования к качеству и структуре кадрового ресурса. Отрасли нужны специалисты, сочетающие глубокую инженерную подготовку с практическими навыками работы с отечественными программными продуктами, технологиями информационного моделирования и управления данными на всех стадиях жизненного цикла судна", – отметили в пресс-службе ОСК.

Работа с кадрами

ОСК


В консорциум вошли 28 организаций (вузы, колледжи, индустриальные партнеры, разработчики ПО, НИИ). Задача консорциума ‒ консолидировать ресурсы для развития кадрового потенциала, выработать единые подходы к образовательным программам и обеспечить их практическую ориентацию на задачи цифровой трансформации отрасли.

"Для опережающей подготовки кадров и полномасштабной цифровизации судостроения ОСК предложила профессиональному сообществу разработать и внедрить сквозной образовательный модуль "Цифровое моделирование в судостроении" для программ среднего профессионального образования и высшей технической школы, – рассказала директор департамента по управлению персоналом ОСК Юлия Оганезова. – Корпорация также выступает с инициативой сформировать и утвердить профессиональный стандарт "Специалист по цифровому информационному моделированию в судостроении". Данные инициативы направлены на обновление образовательных программ, формирования требований к квалификации будущих специалистов".

Технологическим ядром цифровой трансформации ОСК стали два приоритетных проекта – "Судостроительная САПР" и "Цифровое судостроительное производство". Проект "Судостроительная САПР" находится на стадии рабочего проектирования, его промышленное тиражирование запланировано на 2028 год. Решение направлено на полное замещение зарубежного программного обеспечения и создание единой цифровой среды взаимодействия проектно-конструкторских бюро, верфей и судостроительных предприятий корпорации.

Проект "Цифровое судостроительное производство" уже тиражируется на предприятиях ОСК. Подготовлена программа его дальнейшего масштабирования с использованием типовых конфигураций, предусматривающих возможность адаптации под специфику конкретной верфи или производственного кластера. Это позволяет ускорять внедрение, снижать затраты и обеспечивать технологическое единство производственных процессов на разных площадках.

