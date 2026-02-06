Войти
Дешево, но недолговечно: в Британии раскритиковали надежность китайского оружия

Источник изображения: topwar.ru

В британской аналитике все чаще звучит скепсис в отношении китайского оружейного экспорта – и речь уже не о политике, а о банальной надежности. В материале, опубликованном в профильной британской среде, китайские поставки описываются как системная проблема: от танков и истребителей до кораблей и беспилотников, где дефекты и отсутствие нормального сервиса становятся нормой, а не исключением.

Приводятся конкретные примеры. У Таиланда – взрыв 125-мм ствола новейшего танка VT4 во время боевых действий у границы с Камбоджей. У Мьянмы – фактическая остановка эксплуатации истребителей JF-17 из-за трещин в планере и проблем с бортовыми радарами.

У Ирака и Иордании – массовые падения китайских БПЛА и нехватка запчастей, из-за чего техника простаивает или списывается. Даже на море картина схожая: пакистанские фрегаты F-22P страдают от неработающих РЛС, двигателей и зенитных комплексов.

Британские авторы подчеркивают: техника сложная у всех, аварии бывают у любых производителей. Но в случае с Китаем проблема носит сквозной характер и усугубляется слабой послепродажной поддержкой. Контракты закрываются, а дальше заказчик остается один на один с поломками.

Для стран вроде Таиланда или Мьянмы это не учения, а реальные боевые эпизоды, где отказ техники напрямую бьет по безопасности государства. Вывод у британцев довольно холодный: китайское оружие остается привлекательным по цене, но все чаще выглядит как компромисс, который может дорого обойтись в самый неподходящий момент.

Вполне походит на британскую попытку отпугнуть от китайской военной техники и оружия потенциальных заказчиков.

