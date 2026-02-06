Войти
Трамп похвастался, что сам придумал название секретного оружия «дискомбобулятор»

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что это он придумал название «дискомбобулятор» для «секретного оружия», при помощи которого американский спецназ якобы нейтрализовал охрану Мадуро.

На вопрос прессы о полумифическом «дискомбобуляторе» Трамп посетовал, что ему не разрешено особо распространяться о секретных разработках Пентагона, но сразу же уточнил, что при задействовании этого устройства перестает работать все оборудование. Трамп отметил, что он чрезвычайно гордится тем, что название «дискомбобулятор» было придумано именно им. Созданное не без участия американского президента оружие позволило спецназу США без потерь со своей стороны захватить и доставить в США венесуэльского лидера. По словам Трампа, один «выстрел» из дискомбобулятора полностью дезорганизовал охрану президента Венесуэлы и вывел из строя даже людей.

Ранее Трамп рассказал, что против Венесуэлы использовалось американское секретное звуковое оружие – «дискомбобулятор». Из-за него перестали работать радиолокационные системы, а солдаты упали на землю и не могли двигаться, некоторых рвало.

При этом стоит отметить, что, вероятнее всего, при похищении Мадуро ключевую роль сыграло другое, совсем не секретное и хорошо известное с глубокой древности оружие – «осел, груженый золотом». Как известно, при определенных условиях это «оружие» позволяет захватывать целые города и страны.

