Вьетнам может приобрести французские истребители "Рафаль"

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 5 февраля. Вьетнам рассматривает возможность закупки многоцелевых истребителей "Рафаль" разработки Dassault Aviation в рамках реализации стратегии диверсификации поставщиков военной техники.

Согласно сообщению L’Express от 4 февраля, переговоры вошли в "продвинутую стадию", включая предоставление вьетнамскому летному составу возможности ознакомительного пилотирования "Рафаль".

По мнению экспертов, знакомых с экспортной практикой, данный шаг редко предоставляется вне рамок "зрелых" технических и оперативных обменов.

Со стороны ЦАМТО напомним, что Вьетнам начал переговоры с европейскими и американскими компаниями по вопросу приобретения истребителей, морских патрульных самолетов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов еще с 2015 года. Переговоры велись в рамках поддерживаемой США стратегии усиления позиций Вьетнама в Южно-Китайском море в условиях роста военной мощи Китая.

В течение первой половины 2015 года Вьетнам посетили несколько делегаций. Среди основных обсуждаемых тем назывались проекты приобретения истребителей JAS-39E "Грипен", EF-2000 "Тайфун", F-16E/F "Файтинг Фалкон" и F/A-18E/F "Супер Хорнет".

В ходе выставки DCA-2016 (Куала-Лумпур, Малайзия; 18-21 апреля) сообщалось, что Вьетнам провел предварительные переговоры со шведской группой Saab и французской компанией Dassault по поводу закупки, по крайней мере, 12 многофункциональных истребителей JAS-39 "Грипен" и "Рафаль", соответственно. Кроме того, Вьетнам также вел переговоры с "Рособоронэкспортом" по закупке такого же количества новых Су-35.

На текущий момент известно, что параллельно с французским предложением Ханой рассматривает закупку не менее 24 ед. американских F-16C/D Блок.70/72 "Вайпер". Переговоры активизировались после повышения уровня дипломатических отношений между США и Вьетнамом до "всеобъемлющего стратегического партнерства".

