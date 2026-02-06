"Ростех" разработал снаряды для уничтожения дронов с дистанционным подрывом

"Ростех" разработал снаряд для 30-миллиметровых пушек с дистанционным подрывом

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты "Ростеха" разработали снаряд с дистанционным подрывом для 30-миллиметровых пушек, который повысит эффективность уничтожения беспилотников, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Специалисты госкорпорации "Ростех" разработали 30-мм патрон с шрапнельным снарядом и дистанционно-управляемым взрывателем для эффективного поражения беспилотников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые боеприпас будет представлен в единой российской экспозиции "Рособоронэкспорта" на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

Снаряд предназначен для стрельбы из малокалиберных артиллерийских систем, оснащенных автоматической пушкой 2А42. Они устанавливаются, в том числе, на боевых машинах десанта, БМП-2, БПМТ, вертолетах Ми-28НМ и Ка-52М.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростех" Бекхан Оздоев, боеприпас разработан чтобы повысить вероятность поражения малогабаритных дронов и барражирующих боеприпасов.

"Прицельный комплекс рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва в зависимости от траектории полета цели, что позволяет достать дрон шрапнелью. Ввод времени для детонации происходит автоматически по оптической линии. Снаряд позволит значительно повысить эффективность 30-мм пушек, установленных на различных платформах, при стрельбе по беспилотникам", - приводит слова Оздоева пресс-служба.

World Defense Show 2026пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде.