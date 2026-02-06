Войти
Париж направит рекордную сумму на закупки вооружений

Париж направит рекордную сумму на закупки вооружений

Вооруженные силы Франции в 2026 году планируют заказать вооружения на сумму 42 млрд евро. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральную дирекцию по вооружениям республики (DGA).

"Мы никогда не размещали столько заказов", – приводит канал слова руководителя DGA Патрика Пайю.

Дизайн французского авианосца нового поколения

Youtube


BFMTV отмечает, что речь идет в первую очередь о боеприпасах, в частности авиаракетах Meteor и AASM, а также о бронемашинах "Грифон", "Сервал" и "Ягуар". Кроме того, планируется разместить заказы на новый фрегат и подписать контракты, связанные с модернизацией истребителей "Рафаль" в среднесрочной перспективе.

Как уточняет ТАСС, среди крупнейших заказов 2025 года канал называет начало работ над реализацией проекта авианосца нового поколения (PANG), а также программу модернизации баллистических ракет M51, размещенных на стратегических подводных лодках.

Ранее президент республики Эмманюэль Макрон заявил, что Франция намерена в 2027 году увеличить свой военный бюджет до 64 млрд евро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Rafale
Проекты
Авианосец
