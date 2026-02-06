Войти
ВВС Филиппин приобрели дополнительные самолеты A-29 "Супер Тукано"

Источник изображения: Фото: Embraer

ЦАМТО, 5 февраля. Бразильская компания Embraer на проходящем в Сингапуре авиасалоне официально объявила о получении заказа на поставку 6 учебно-боевых самолетов A-29 "Супер Тукано" для ВВС Филиппин.

Как заявлено, соглашение о поставке самолетов было заключено ранее, но заказчик не разглашался. Данный заказ увеличивает общее количество приобретенных ВВС Филиппин A-29 "Супер Тукано" до 12 ед.

Новые самолеты расширят возможности ВВС Филиппин по выполнению различных задач, включая непосредственную авиационную поддержку, нанесение ограниченных ударов, ведение разведки, перехват в воздухе и противодействие повстанцам.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года МНО Филиппин выбрало победителем конкурса на поставку 6 самолетов непосредственной авиационной поддержки CAS (close air support) бразильскую Embraer с EMB-314 (A-29) "Супер Тукано". В ноябре 2017 года Embraer объявила о заключении контракта на поставку ВВС Филиппин 6 легких учебно-боевых самолетов A-29 "Супер Тукано". Стоимость заказа составила 4,968 млрд. филип. песо (99 млн. долл.).

Первые четыре A-29 "Супер Тукано" прибыли на авиабазу "Кларк" в сентябре, а оставшиеся два – в октябре 2020 года.

В ходе состоявшейся 14 октября 2020 года церемонии принятия A-29 на вооружение министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана, заявил, что министерство готово приобрести еще 6 самолетов A-29B.

В декабре 2024 года Embraer Defense & Security объявила о заключении с неназванным заказчиком контракта на поставку 6 самолетов A-29 "Супер Тукано". Стоимость продажи не раскрывалась. Поставки запланированы на 2026 год. Теперь стало известно, что заказчиком данных самолетов стали ВВС Филиппин.

Как было заявлено, самолеты будут отличаться расширенными возможностями для выполнения таких задач, как изоляция района боевых действий с воздуха, непосредственная авиационная поддержка, морское патрулирование, удары по морским целям и другие операции по обороне территории.

