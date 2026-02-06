Войти
Индийский эксперт рассказал об оборонном сотрудничестве Индии и России

Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

ЦАМТО, 5 февраля. Оборонное сотрудничество Индии и России не зависит от сотрудничества Нью-Дели в этой сфере с другими странами.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил бывший первый замглавы МИД Индии, экс-посол в Москве, эксперт в области международных отношений Канвал Сибал.

В частности, говоря о контракте с Францией на покупку истребителей "Рафаль", К.Сибал отметил, что это было ответом на предложение США, от которого Индия решила отказаться.

"Когда дело дошло до покупки французских самолетов, вопрос был не с Россией, проблема была с американцами. Они хотели продать нам свои F-16 и F-18, но мы выбрали "Рафаль", и они (американцы – ред.) очень недовольны. Теперь они хотят, чтобы мы приобрели новый авианосец с американскими самолетами. Они хотят продать нам F-35, но нас это не интересует, поэтому мы, возможно, приобретем дополнительные "Рафаль". И сейчас ведутся обсуждения по поводу Су-57, посмотрим, к чему это приведет", – сказал он российским журналистам на полях проходящей в Нью-Дели российско-индийской конференции, организованной дискуссионным клубом "Валдай" и Международным фондом Вивекананды.

Говоря об уже приобретенных у США самолетах, таких как тяжелые транспортные самолеты C-17, C-130 или самолеты морской разведки P-8, он отметил, что у России нет предложений Индии в этой области.

"В целом, если у российской стороны есть что-то, чего нет у других, мы хотим сотрудничать с русскими. Например, С-400. Наш министр обороны публично заявил, что мы готовы купить больше С-400, если Россия сможет их поставить. Мы готовы сотрудничать с вами по С-500, это будет зависеть от реакции российской стороны… Суть в том, что если у российской стороны есть что-то лучшее, чем то, что предлагают другие, мы выберем русских. Но если есть что-то, чего русские не могут предоставить, а нам это нужно, тогда мы обратимся к другим", – цитирует "РИА Новости" К.Сибала.

