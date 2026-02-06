Евросоюз взял на себя обслуживание кредита Киеву на сумму 90 млрд. евро

ЦАМТО, 5 февраля. Евросоюз принял на себя обязательства по обслуживанию кредита Киеву на сумму 90 млрд. евро, говорится в заявлении Совета Евросоюза.

"Для наиболее выгодных условий кредитования и обеспечения устойчивости государственного долга Украины процентные расходы по кредиту планируется покрывать за счет бюджета ЕС. Это не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые решили не участвовать в расширенном сотрудничестве", – цитирует "РИА Новости" текст документа.

Согласно оговоренным условиям, Киев будет обязан закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут оговариваться отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".

ЕС рассчитывает на срочное согласование кредита Европарламентом, чтобы начать выплаты уже в начале первого квартала.

Как напоминает "РИА Новости", политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите ЕС в декабре прошлого года. После утверждения ЕП одобрить его предстоит в Совете Евросоюза. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.

Ранее Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 млрд. евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 млрд. евро из собственного бюджета.