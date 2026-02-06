Срок действия ДСНВ истек, предложения РФ по продлению остаются в силе

ЦАМТО, 5 февраля. Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек 5 февраля.

Москва до сих пор не получила официальный ответ от Вашингтона на свою инициативу продолжить придерживаться ограничений, но будет действовать взвешенно и ответственно.

Ниже представлен расширенный материал на эту тему, опубликованный агентством "РИА Новости"

С 2018 года Россия неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия ДСНВ после 5 февраля 2021 года, и США в январе 2021 года пошли на пролонгацию договора на пять лет без предварительных условий, как это изначально предлагала российская сторона. Диалог Москвы и Вашингтона в рамках ДСНВ прервался после начала военной спецоперации на Украине. В августе 2022 года Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по ДСНВ из-за политики американцев.

Президент Владимир Путин 21 февраля 2023 года заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из договора. Двадцать восьмого февраля того же года закон о приостановлении действия ДСНВ вступил в силу.

В сентябре 2025 года В.Путин объявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.

Президент США Дональд Трамп назвал предложение В.Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times, комментируя ситуацию с прекращением действия ДСНВ, ответил словами "истечет, так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.

Официальный ответ от США на инициативу России по ДСНВ не поступил, заявил в 4 февраля помощник президента Юрий Ушаков. В.Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в тот же день подчеркнул, что в такой ситуации Москва будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки.

Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, поскольку две страны с крупнейшими ядерными арсеналами останутся без основополагающего документа, который бы вводил над ними контроль.

Россия не будет направлять США демарши об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям, заявил 3 февраля замглавы МИД Сергей Рябков. При этом Москва не собирается поддаваться на провокации и ввязываться в гонку вооружений после истечения срока действия ДСНВ, подчеркнул он.

В МИД предупредили, что Россия учтет отсутствие ответа США на инициативу В.Путина по ДСНВ при определении политики в сфере стратегических вооружений. Стороны больше не связаны договором, и Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности. Вместе с тем, Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога, подчеркнули в МИД.

Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.

Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. США также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.