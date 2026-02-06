Войти
Saab обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen ракетами Meteor

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 5 февраля. Шведская компания Saab обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen ракетами большой дальности Meteor.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил представитель Saab по оперативным вопросам в авиационной сфере Юсси Халметоя.

"Ракета Meteor стала бы естественным дополнением к комплекту вооружения для любого истребителя Gripen, ведутся переговоры с несколькими странами-импортерами, включая Украину", – сказал Ю.Халметоя изданию Defense News.

Как напоминает "РИА Новости", премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в октябре 2025 года подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года после подписания контракта.

Министр обороны королевства Пол Йонсон ранее заявил, что Швеция рассмотрит возможность поставок Украине старых моделей истребителей Gripen C/D, но это будет зависеть от соглашения по новым самолетам Gripen E.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Продукция
Gripen NG
Meteor MBDA
