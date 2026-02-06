Войти
Тульские разработчики запустили серийное производство тяжелого FPV-дрона «Провод»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Конструктор Иванов: тяжелый FPV-дрон «Провод» запущен в серийное производство

Разработчики из Тулы запустили серийное производство нового тяжелого FPV-дрона «Провод». Об этом 5 февраля рассказал главный конструктор изделия Андрей Иванов.

«Данное устройство называется «Провод», или «Овод-Про». <...> Машина летит на 25–30 км, несет при этом полезную нагрузку до 4,5 кг на это расстояние. Здесь используются собственные программные решения, потому что необходимо сигнал запихивать в медиаконвертер, обрабатывать и передавать на такие большие расстояния по оптоволокну», — рассказал он «РИА Новости».

Одной из особенностей изделия стала масса боевой части, размещаемой в беспилотнике. В то же время дальность полета до 30 км позволит военнослужащим наносить удары в тыл противника.

«Это не маленький 10-дюймовый дрон, который на это же расстояние принесет там 1,5 кг. А это уже большой ударный дрон, который донес в два, в два с половиной раза больше», — отметил конструктор.

Генеральный конструктор организации-производителя 12 января рассказал, что создатели беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» (КВН) работают над производством барражирующего боеприпаса с дальностью полета более 50 км, который можно было бы применять в паре с КВН. Также идет работа над модернизацией другого беспилотника — «Князь Вещий Олег» (КВО).

