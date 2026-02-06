Войти
Новый тяжелый FPV-дрон "Провод" начал серийно поступать в российские войска

Ударный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

РИА Новости: новый тяжелый FPV-дрон "Провод" начал серийно поступать в ВС РФ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый российский тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне "Провод" начал массового поступать в войска, сообщил РИА Новости главный конструктор БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов.

"Это наиболее массовый отгружаемый на данный момент дрон. Называется "Провод", "Овод-Про", или "Провод"… Сейчас идут отгрузки в том числе на склады министерства обороны, и уже министерство обороны распределяет между подразделениями", - сказал Иванов.

По словам инженера, от расчетов войск беспилотных систем, оснащенных новыми дронами, уже поступают положительные отзывы.

"И мы уже сейчас получаем много обратной связи, много видео применений, успешного применения, и (мы) продолжаем отгрузки именно по данному устройству", - подчеркнул создатель линейки ударных БПЛА "Овод".

