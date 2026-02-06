Америка переоценивает свои возможности (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: чрезмерно амбициозная внешняя политика США грозит обернуться хаосом

Чрезмерно амбициозная внешняя политика США ускоряет потерю американского влияния и грозит стране хаосом, пишет колумнист NZZ. По его мнению, финансовые рынки внутри страны уже готовятся к потрясениям. Касается это и Европы: она будет вынуждена признать, что эпоха "бесплатной безопасности" закончилась, и защищать себя ей придется самостоятельно.

Клаус В. Веллерсхофф (Klaus W. Wellershoff)

Чрезмерно амбициозная новая внешняя политика Америки ускоряет потерю регионального влияния США. Стране грозит период хаоса. Экономика и финансовые рынки это почувствуют на себе. А Швейцарии и Европе придется самим заботиться о своей безопасности.

Вот это начало экономического 2026 года! Америка держит нас в напряжении. Почти символично, что мы в Европе и Швейцарии прежде всего беспокоимся из-за ледяных дождей и масштабных пожаров, тогда как ведущая держава Запада превращает мировой порядок в щепки и грозит Европе силовым присоединением части ее территории.

Первой сенсацией года стал американский удар по Венесуэле и арест президента Николаса Мадуро. Если в ноябре многие с удивлением и недоверием восприняли новую внешнеполитическую стратегию Соединенных Штатов, то это и последующие угрозы в адрес Колумбии и Кубы стали доказательством: американцы настроены серьезно. Вашингтон намерен играть роль агрессивного гегемона, особенно в Западном полушарии.

"Американский мир" — война Европе?

Однако новая внешнеполитическая стратегия США определяет не только безусловную претензию на власть в регионе. Американская внешняя политика столь же откровенно ставит целью изменение либерального курса Европы.

На этом фоне угрозы президента Дональда Трампа при необходимости взять Гренландию силой выглядели вполне логично. Они поддерживают его гегемонисткие цели в Северной Америке и ослабляют Европейский союз. Поскольку Гренландия территориально относится к Дании и тем самым к ЕС, угроза вооруженных действий против объединения стала для многих неожиданным и жестким шагом в новую реальность глобальной безопасности.

Если смотреть трезво, президент Трамп тем самым сильно ослабил и НАТО, и Соединенные Штаты. Из несокрушимого, основанного на ценностях союза североатлантический альянс всего за год был понижен до уровня прагматичного партнера. Это сказывается и на самих США. Что бы европейцам ни пришлось делать для общей обороны, утверждение, что они не делали ничего, неверно.

Не говоря уже о геостратегических преимуществах американских баз в Европе. Одни только аэропорты Рамштайн и Франкфурт в последние годы были ключевыми для ближневосточной политики США. Да и сдерживание России без Европы невозможно — это показывает пример Украины.

Но верно и обратное. Европа и Швейцария сегодня ощущают угрозы сильнее, чем даже во времена холодной войны. На защитный зонтик страны, которая сама грозит тебе силовым захватом, полагаться нельзя. Это звучит тревожно, потому что сейчас Европа сама не может надежно удерживать от силовых действий более крупного противника.

Однако хорошая новость заключается в том, что мы можем ожидать, что реальное давление на Европу и Швейцарию с целью заставить их защищаться в одиночку станет настолько сильным, что произойдет значительный сдвиг политических приоритетов в странах европейского континента.

Свободы по скидкам больше не будет. Свобода — ключевая цель, которую разделяет явное большинство избирателей. Угрозу национальной свободе уже не получится отрицать. Значит, психология "самообслуживания" и ожидание, что государство само все покроет, начнут отступать. Появится пространство и силы, чтобы признать существование лишней бюрократии и найти способ ограничить ее. Европе и Швейцарии нужно укреплять экономическую мощь, чтобы сохранялись благосостояние и свобода. Для людей это важнее, чем привлекательные политические темы последних лет.

Америка на пороге хаоса?

Чем это обернется для США, становится все яснее. Во внешней политике им предстоит выдержать конфликт с Венесуэлой. Если к нему добавятся Куба или Колумбия, ситуация обострится. Вмешательство в Иран еще сильнее сузит оставшиеся возможности. А столкновение с Европой окажется для страны непосильным по ресурсам. Не говоря уже о том, что Россия или Китай могут воспользоваться сочетанием этих факторов в своих собственных экспансионистских целях.

К внешнеполитическому "перерастяжению" добавляются и внутренние конфликты. Борьба с нелегальными мигрантами, атака на общественные институты, перепалка с председателем Федеральной резервной системы и усиливающиеся ограничения президентской власти из-за судебных решений, частично отменяющих его прежние указы, заметно отравляют атмосферу в США. Попытка Конгресса ограничить всевластие президента, несмотря на республиканское большинство, становится все вероятнее.

Но согласится ли нынешний президент спокойно принять ограничения своей власти со стороны судов и парламента? Скорее всего, нет. Америку ждут хаотичные месяцы. Это не может быть хорошей новостью ни для американцев, ни для американской экономики, не говоря уже о фондовых рынках.

Комментарии читателей NZZ:

Маттхэус Гловац

Мне уже третий раз за сегодня режет слух выражение "либеральная европейская политика". Ничего либерального в нынешней политике Европы нет! Тем более NZZ, как газета с классически либеральной ориентацией, должна это понимать и не перенимать американскую дурную привычку называть либерализмом любой прогрессивный вздор. Из-за этой подмены понятий там слово "либерал" давно превратилось в ругательство.

Юрг Леманн

Разумеется, Европе придется самой платить за свою безопасность. Это, кстати, не означает, что НАТО становится ненужной. Речь о прозрачности расходов: каждый должен внести свой вклад. Остается надеяться, что мы справимся с этим по возможности вместе с американцами, но с разделением задач. То же относится и к Швейцарии. Когда-нибудь ЕС придет к выводу, что швейцарская армия — беззубый тигр. Не думаю, что европейцы будут обходиться со Швейцарией мягче, чем Трамп — с Европой. Скорее наоборот: нам стоит ожидать, что однажды "нужные" нам расходы просто продиктуют из европейских столиц.