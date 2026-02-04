Войти
Необычный электролет Cavorite X7 с раздвоенным крылом получил новую систему двигателей

Cavorite X7

Канадская компания Horizon Aircraft представила обновленную версию своего гибридного летательного eVTOL-аппарата Cavorite X7 с улучшенной аэродинамикой, крейсерскими характеристиками и более высокой безопасностью.

Среди своих «одноклассников» Х7 выделяется необычной конструкцией — наличием разделенного крыла, которое позволяет ему взлетать и садиться вертикально, как вертолет. У Х7 в каждом крыле установлено по пять электрических роторов и по два в каждом из установленных впереди небольших крыльев. С набором высоты запускается несущий газовый двигатель в хвостовой части, обеспечивающий горизонтальный полет. Дополнительную подъемную силу ему придают аэродинамичные крышки, которые закрывают подъемные роторы. Длина Х7 — 11,6 м, размах крыльев — 15 м.

Cavorite X7

У передней кромки крыла и хвостового оперения изменен профиль для снижения лобового сопротивления. В результате, инженерам удалось повысить энергоэффективность и устойчивость аппарата в полете. Также расширена кабина, где могут разместиться шесть пассажиров (плюс пилот). В компании сообщили, что впереди еще одна модернизация — вместо четырех передних двигателей останется по два такого же размера, как и в крыльях, что упростит производство, техническое обслуживание и улучшит производительность без ущерба для безопасности. Обновленная версия Х7 будет развивать скорость 450 км/ч и летать на дальность более 800 км.

Александр Агеев

Страны
Канада
