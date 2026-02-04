Войти
В Кремле оценили новую военную доктрину Польши

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Источник изображения: © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Песков: РФ делает все для обеспечения безопасности на фоне устремлений Польши

Российская Федерация делает все необходимое для обеспечения своей безопасности на фоне «агрессивных устремлений» Польши. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую военную доктрину Польши.

«Разумеется, Российская Федерация делает все необходимое для обеспечения своей собственной безопасности на фоне таких агрессивных устремлений», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что вряд ли можно было ожидать иного от Польши, чьи «русофобские настроения» зашли в ранг «истерики» и доминируют в руководстве страны.

В начале февраля 2026 года Генеральный штаб Польши представил новую военную доктрину. Согласно документу, вооруженные силы страны должны быть готовы к поражению ключевых точек и ресурсов Российской Федерации издалека, с точностью и мощью, которыми польские военные до этого никогда не обладали. Стратегия доктрины предполагает переход от пассивной обороны к активному сдерживанию, где ответом на возможную агрессию станут немедленные ответные удары.

Ранее Песков назвал Польшу и страны Прибалтики лидерами в «обозе русофобов».

Сакина Нуриева

  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
