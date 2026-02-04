В МИД РФ рассказали о модернизации ядерной триады

Рябков: модернизация ядерной триады находится в продвинутой стадии

Модернизация российской ядерной триады находится на продвинутой стадии. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы имеем значительный ресурс для гарантированного обеспечения нашей безопасности в виде тех систем, которые уже созданы, поставлены на вооружение. Модернизация российской ядерной триады в исключительно продвинутой стадии», — сказал он.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о необходимости инициировать дискуссию о европейском ядерном сдерживании.

29 января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания ведутся и находится на начальной стадии. Он отметил, что для достижения цели совместного ядерного сдерживания нужно принять ряд важных решений, но пока говорить об этом преждевременно.

Ранее в Европе оценили вероятность создания общего «ядерного зонтика».

Георгий Галоян