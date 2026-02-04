Войти
Газета.ru

Военный эксперт рассказал, кто придумал план «военного ответа» России

237
0
0
Учения НАТО в Эстонии
Учения НАТО в Эстонии.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

Военный эксперт Коновалов: лидеры ЕС разработали план военного ответа России

Информация Financial Times о якобы согласованном плане Украины, США и Европы нанести «военный ответ» по России в случае нарушения мирного договора показывает, что в Европе готовы на прямую конфронтацию. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Иван Коновалов.

«Подобными статьями Европа показывает, что она готова пойти на прямую конфронтацию с Россией, пусть и отложенную. Однако на самом деле это сигнал не для Москвы, а для внутренней аудитории европейских стран. Электорату хотят показать, что их деньги не просто так куда-то уходят, а якобы идут на подготовку решительного удара по России», — пояснил военный эксперт.

По его мнению, инициаторами подобных сообщений являются «европейские патроны Киева», а Соединенные Штаты вряд ли имеют к этому прямое отношение.

Соединенные Штаты, Украина и европейские страны согласовали многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения, которое в будущем могут заключить Москва и Киев. Как сообщает газета Financial Times, Вашингтон и государства Европы договорились дать «скоординированный военный ответ», если российская сторона будет «постоянно нарушать» договор.

Ранее в Госдуме объяснили появление на Западе плана «военного ответа» России.

Арина Ткачук

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 02:08
  • 1
Почему США стремятся добить Иран
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 04.02 00:46
  • 13971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"
  • 03.02 22:13
  • 0
Комментарий к "Французские инженеры чешут голову: российский истребитель их удивил (The National Interest, США)"
  • 03.02 19:24
  • 536
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.02 19:06
  • 0
К истории советского танкостроения.
  • 03.02 18:36
  • 2
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 03.02 13:42
  • 3
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 03.02 07:14
  • 0
Комментарий к "В США сочли Су-57 спорным истребителем"
  • 03.02 06:26
  • 1
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран
  • 03.02 06:04
  • 0
Комментарий к "Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1"