TWZ: USS Preble уничтожил четыре дрона лазером HELIOS

Испытания лазера HELIOS на эсминце USS Preble
Испытания лазера HELIOS на эсминце USS Preble.
Источник изображения: @ U.S. Office of the Director/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эсминец USS Preble успешно уничтожил четыре беспилотника в ходе испытаний лазерной системы HELIOS, что подтверждает развитие технологий защиты надводных кораблей, пишет The War Zone.

USS Preble использовал лазер HELIOS для поражения четырех дронов в ходе демонстрации, передает The War Zone. Об этом рассказал глава Lockheed Martin Джим Тайклет, отметив, что лазерная система позволила нейтрализовать угрозы без расхода традиционных ракет, сохранив их для более сложных целей.

HELIOS представляет собой 60-киловаттный лазерный комплекс, способный уничтожать дроны и малые катера, а также ослеплять оптические сенсоры. Эта система интегрирована на USS Preble с 2022 года и пока остается единственной подобной установкой на флоте. На других эсминцах класса Arleigh Burke установлены менее мощные лазерные комплексы ODIN.

Вице-адмирал Брендан Маклейн, командующий надводными силами Тихоокеанского флота США, подчеркнул на симпозиуме Surface Navy Association, что подобные испытания стали важным шагом в развитии перспективных платформ и систем вооружения. Он заявил: "Я намерен продвигать лазерные технологии для флота. Мечта о лазере на каждом корабле может стать реальностью".

Точные детали прошедшей демонстрации, например, скорость переключения HELIOS между целями и условия испытаний, не раскрываются. Известно, что лазер может поражать только одну цель за раз, а эффективность его действия снижается с увеличением расстояния и при неблагоприятных погодных условиях.

Несмотря на технические трудности, связанные с необходимостью охлаждения и защиты оптики, ВМС США продолжает развивать лазерные вооружения, рассчитывая на их преимущества в условиях массовых атак дронов и ограниченных запасов ракет. Как отмечают в Lockheed Martin, такие системы позволяют снизить расходы и повысить автономность кораблей при длительных миссиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США приняли решение оснастить линкоры класса "Трамп" мегаваттными лазерными установками.

Дмитрий Зубарев

  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
ТОФ
