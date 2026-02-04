Швеция и Дания заказали для Украины комплекс ПВО Tridon Mk2

Шведский и датский министры обороны объявили о заказе зенитного комплекса Tridon Mk2 для Украины стоимостью более 301 млн долларов, поставки начнутся в течение года.

Стокгольм и Копенгаген заказали для Киева у компании BAE Systems зенитный артиллерийский комплекс Tridon Mk2 на сумму 2,7 млрд крон, что превышает 301 млн долларов, передает ТАСС.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном пояснил, что данный комплекс способен сбивать беспилотники, крылатые ракеты и вертолеты.

"Это очень успешная и быстро развивающаяся система от шведской оборонной промышленности", – заявил Йонсон.

Производствово установок уже началось, а поставки будут осуществляться непосредственно на Украину. Срок поставки оценивается примерно в один год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три установки ЗРК С-300.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить на Украину дополнительные ЗРК Patriot, поскольку ожидает поставки для собственных нужд.

Денис Тельманов