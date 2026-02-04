Войти
Швеция и Дания заказали для Украины комплекс ПВО Tridon Mk2

Комплекс ПВО Tridon Mk2.
Источник изображения: topwar.ru

Шведский и датский министры обороны объявили о заказе зенитного комплекса Tridon Mk2 для Украины стоимостью более 301 млн долларов, поставки начнутся в течение года.

Стокгольм и Копенгаген заказали для Киева у компании BAE Systems зенитный артиллерийский комплекс Tridon Mk2 на сумму 2,7 млрд крон, что превышает 301 млн долларов, передает ТАСС.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном пояснил, что данный комплекс способен сбивать беспилотники, крылатые ракеты и вертолеты.

"Это очень успешная и быстро развивающаяся система от шведской оборонной промышленности", – заявил Йонсон.

Производствово установок уже началось, а поставки будут осуществляться непосредственно на Украину. Срок поставки оценивается примерно в один год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три установки ЗРК С-300.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить на Украину дополнительные ЗРК Patriot, поскольку ожидает поставки для собственных нужд.

Денис Тельманов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
