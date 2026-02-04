Войти
Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы

Военнослужащие НАТО
Военнослужащие НАТО.
Источник изображения: @ Cpl. Joshua Kumakaw/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инструкторы НАТО учат военных в Арктике спасать оружие от мороза и краж

Военнослужащие НАТО, проходящие обучение в северной Лапландии, сталкиваются с проблемами при эксплуатации оружия из-за сильных холодов, рассказали сами военные изданию Business Insider.

Как пишет Business Insider, солдаты НАТО, размещенные в арктической зоне, жалуются на сложности с использованием оружия при низких температурах. Журналисты отмечают, что оружие быстро выходит из строя из-за морозов.

В материале подчеркивается, что на специальном месячном курсе по выживанию в условиях Арктики для двадцати солдат инструкторы уделяют особое внимание тому, чтобы оружие оставалось сухим и готовым к работе. Инструктора учат не оставлять оружие вне палатки, поскольку в полевых условиях его могут украсть.

Финская военнослужащая Лаура Ляхдекорпи рассказала изданию: "Стрелять из холодного оружия – непростая задача. Из-за толстых перчаток неудобно стрелять, но без них руки замерзают".

Как писала газета ВЗГЛЯД, финская армия опровергла сообщения о просьбах проявлять снисходительность к американским военным на совместных учениях Joint Viking в Арктике.

Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен поддержал открытие офиса НАТО на острове.

Власти США предложили включить безопасность в Арктике в число ключевых задач НАТО наряду с контролем подводных кабелей и поставками минералов.

Денис Тельманов

