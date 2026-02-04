Войти
ТАСС

Эксперт Окунев: массовое применение роботов в бою может начаться с робособак

221
0
0
Робособака Vision 60, также известная как Q-UGV, проходила проверку в ходе военных учений с задействованием системы ABMS.
Источник изображения: thedrive.com

Директор Института интеллектуальной робототехники Новосибирского госуниверситета считает, что такой тип машин будет эффективен из-за их высокой проходимости

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Роботизированные собаки первыми начнут массово внедряться военными для использования на фронте из-за высокой проходимости таких машин. После этого станет возможным внедрение человекоподобных роботов, сообщил ТАСС директор Института интеллектуальной робототехники Новосибирского госуниверситета Алексей Окунев.

"Устройства, которые мы делали до сих - роверы, автомобили и прочее - могут передвигаться только по специально подготовленным дорогам. Собаки ближе к нам [по возможностям передвижения]. Они могут перемещаться в гораздо более широком диапазоне условий, чем, например, автомобиль. В зоне боевых действий однозначно нужна универсальная машина, которая может пройти через лес, болото, перепрыгнуть через препятствие, поэтому робособаки будут первыми внедряться", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранее компания Boston Dynamics представляла робособак, которые способны переносить военные грузы и передвигаться на местности, что указывает на высокий транспортный потенциал таких роботов. Окунев пояснил, что уже после внедрения робособак настанет очередь применения гуманоидов в военной сфере. По мнению эксперта, человекоподобные роботы, конструкция которых позволит им свободно передвигаться, однозначно будут востребованы на поле боя. Кроме этого, такие гуманоиды должны быть достаточно автономными и не нуждаться в постоянной подзарядке, считает Окунев.

Страны активно внедряют роботов на поле боя, стремясь повысить эффективность военных операций и снизить риски для личного состава. Например, США развивают программу "Репликатор", нацеленную на массовое производство автономных боевых роботов с элементами искусственного интеллекта. Франция реализует проект Pendragon, направленный на создание первой роботизированной боевой группы, способной действовать полуавтономно. Китай тестирует четырехногих боевых роботов ("робо-волков"), которые могут выполнять задачи в условиях города, на плато и в горах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Франция
Компании
Boston Dynamics
Проекты
Робот
