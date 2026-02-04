Войти
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»

Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Итальянская компания Leonardo представила артиллерийские системы противовоздушной обороны (ПВО), которые интегрируют в антидроновый «купол Микеланджело». Об этом сообщает Army Recognition.

Производитель презентовал дистанционно управляемые системы Hystrix 76 ADS и Hystrix 40 ADS, разработанные на основе существующих корабельных решений. Установки вооружены автоматическими пушками калибра 76 и 40 миллиметров, которые адаптировали для применения на суше. Орудия предназначены для борьбы с барражирующими боеприпасами, дронами и другими низколетящими целями.

«Купол Микеланджело» — это защитная система, которая объединяет средства обнаружения, командные пункты и вооружение в едином контуре. Системы калибра 76 миллиметров составят оборонительный эшелон большой дальности, а 40-миллиметровые установки обеспечат прикрытие на средней дальности.

Прототипы новых систем ПВО планируют представить до конца года. Тогда же могут начать испытания Hystrix. Отмечается, что в ходе тестовых стрельб 76-миллиметровый снаряд с неконтактным взрывателем 4AP успешно поразил беспилотник. Производитель утверждает, что осколки одного боеприпаса могут уничтожить сразу несколько дронов в рое. Системы планируют устанавливать на прицепы и грузовые автомобили.

В январе стало известно, что госкорпорация «Ростех» впервые поставила Вооруженным силам России системы «Зубр», предназначенные для защиты инфраструктуры от дронов. Комплекс оснащен радаром для автоматического обнаружения целей.

№1
04.02.2026 02:15
Международная антидроновая программа  в силе.
