Пресса США: истечение срока действия СНВ-3 может привести к гонке вооружений

Как известно, уже в ближайшие дни, 5 февраля, истекает действие российско-американского договора СНВ-3 об ограничении ядерных вооружений. Несмотря на то, что российская сторона предложила его продлить, США до сих пор никак не отреагировали на это предложение.

Как предполагает издание Politico, если договор не будет в ближайшее время продлен, это может впервые со времен холодной войны спровоцировать глобальную гонку ядерных вооружений. СНВ-3 устанавливал лимиты на боеголовки и носители, а также предусматривал инспекции и обмен данными, что снижало риск ядерного кризиса. В настоящее время Россия и США располагают около 86% всего мирового ядерного арсенала. Если США откажутся продлить действие СНВ-3, вероятнее всего, Вашингтон будет наращивать свой ядерный арсенал, объясняя эти действия якобы исходящей от Китая и России «угрозой».

В настоящее время США в рамках программы модернизации ядерной триады меняют бомбардировщики B-2 Spirit и B-1B на B-21 Raider, ракеты Minuteman на Sentinel и атомные подлодки на новые лодки типа Columbia. При этом, по условиям СНВ-3, старые вооружения должны либо уничтожаться, либо разбираться. Прекращение действия договоренностей даст американцам возможность, например, одновременно с постройкой новых АПЛ модернизировать уже существующие, а также строить дополнительные ракетные шахты для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет.

