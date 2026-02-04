Германия планирует создать на орбите «зашифрованную» спутниковую группировку

Источник изображения: topwar.ru

Германия намерена создать на орбите «зашифрованную» спутниковую группировку, которая будет отслеживать пуски ракет, бороться с ними и обеспечивать связь. Об этом заявил глава германского военно-космического командования Михаэль Траут.

Немцы планируют вывести на орбиту порядка 100 космических аппаратов для создания новой спутниковой группировки. По словам немецкого генерала, в своих планах Германия будет опираться на Агентство космического развития США (SDA), которое имеет опыт создания низкоорбитальной группировки, способной обеспечивать связь, отслеживать пуски ракет, естественно, российских, а также бороться с вражескими спутниками. В общем, немцы берут за основу американскую модель.

Как заявил Траут, на сборку космических аппаратов и их вывод на орбиту уйдет несколько лет, после чего Германия будет иметь возможность не только сбивать вражеские спутники, но и наносить удары по наземной инфраструктуре.

В течение следующих нескольких лет Германия создаст зашифрованную военную группировку из более чем 100 спутников, известную как SATCOM Stage 4.

При этом немцы не будут использовать на орбите кинетическое оружие, способное создавать обломки, а используют лазеры, системы создания помех и другие способы воздействия на космические аппараты, а также на наземные системы управления. Засорять орбиту Германия не хочет.