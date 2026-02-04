Германия планирует создать на орбите «зашифрованную» спутниковую группировку

Источник изображения: topwar.ru
Германия намерена создать на орбите «зашифрованную» спутниковую группировку, которая будет отслеживать пуски ракет, бороться с ними и обеспечивать связь. Об этом заявил глава германского военно-космического командования Михаэль Траут.
Немцы планируют вывести на орбиту порядка 100 космических аппаратов для создания новой спутниковой группировки. По словам немецкого генерала, в своих планах Германия будет опираться на Агентство космического развития США (SDA), которое имеет опыт создания низкоорбитальной группировки, способной обеспечивать связь, отслеживать пуски ракет, естественно, российских, а также бороться с вражескими спутниками. В общем, немцы берут за основу американскую модель.
Как заявил Траут, на сборку космических аппаратов и их вывод на орбиту уйдет несколько лет, после чего Германия будет иметь возможность не только сбивать вражеские спутники, но и наносить удары по наземной инфраструктуре.
При этом немцы не будут использовать на орбите кинетическое оружие, способное создавать обломки, а используют лазеры, системы создания помех и другие способы воздействия на космические аппараты, а также на наземные системы управления. Засорять орбиту Германия не хочет.