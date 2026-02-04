Войти
Европейскую «стену дронов» построят на основе ИИ

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Эксперт Степанов: Европейскую «стену дронов» построят на основе аппаратов с ИИ

Страны Европейского союза (ЕС), которые планируют реализовать проект «стены дронов», построят его на основе автономных дронов с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что американская компания Anduril разработала компактный квадрокоптер-камикадзе Bolt-M. «Компания сделала ставку на максимальное повышение автономности дронов и снижение их зависимости от уровня подготовки оператора. Именно на такие решения ЕС будет делать акцент при реализации проекта "стена дронов"», — допустил эксперт.

Степанов подчеркнул, что такой подход сократит время подготовки операторов и позволит использовать беспилотники в составе роя. Также Bolt-M можно применять в качестве средства противовоздушной обороны, которое будет уничтожать разведывательные аппараты и барражирующие боеприпасы.

Продолжительность полета квадрокоптера составляет 40 минут, а дальность — 20 километров. Bolt-M может нести до 1,3 килограмма полезной нагрузки. Беспилотник может работать вместе с программным обеспечением Lattice, которое способно синхронизировать работу нескольких аппаратов.

Разработанные для Корпуса морской пехоты США дроны Bolt представили в октябре 2024 года. Помимо ударного Bolt-M, существует разведывательный Bolt.

  В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
БПЛА
Евросоюз
