Колумбийскому флоту передали первый патрульный корабль собственной разработки

На военно-морской базе "Боливар" в Картахене местная судостроительная компания COTECMAR официально передала национальному флоту первый патрульный корабль океанского класса "Хулио" (de Julio). Как отмечает Naval News, это крупнейший на сегодня военный корабль, спроектированный и построенный полностью в Колумбии.

Передача "Хулио" – результат десятилетней работы верфи и колумбийских ВМС, от первоначальной концепции до сдачи в эксплуатацию. Корабль спустили на воду в июле 2025 года, после чего он прошел дооснащение и ходовые испытания. Акт приемки "Хулио" подписал командующий национальным флотом адмирал Хуан Рикардо Розо Обрегон.

Патрульный корабль "Хулио", Колумбия COTECMAR

Длина патрульного корабля океанского класса – 93 метра, ширина – 14 метров, осадка – 3,9 метра, водоизмещение – около 2000 тонн. "Хулио" предназначен для длительных операций по обеспечению морской безопасности, включая патрулирование, наблюдение, перехват и поисково-спасательные миссии как в Карибском море, так и в водах Тихого океана.

"Хотя COTECMAR не раскрыла подробные технические характеристики силовой установки и ходовых качеств, размеры "Хулио" относят его к стандартной категории патрульных кораблей с ожидаемой автономностью, подходящей для обширных морских зон Колумбии", – считает Naval News.

Площадка на корме способна принимать вертолеты среднего класса, однако ангара для постоянного размещения авиатехники не предусмотрено. "Такая конфигурация соответствует оперативным требованиям Колумбии к периодическому развертыванию вертолетов, а не к постоянным авиационным операциям", – отмечает издание.

При строительстве "Хулио" использовали более 1070 тонн стали, 11 тонн алюминия и около 90 км кабелей. По словам представителей COTECMAR, при разработке и производстве корабля применялись современные конструктивные решения, ориентированные на безопасность эксплуатации, эффективность и увеличенный срок службы.

Реализация программы напрямую способствовала созданию 1114 рабочих мест, еще 2228 рабочих мест косвенно задействовали у 343 национальных и зарубежных поставщиков.

Флот Колумбии сегодня проходит масштабную модернизацию в рамках плана PF2030. Военно-морские силы одновременно управляют программой строительства фрегатов совместно с голландской верфью Damen Shipyards, которая начнет поставку пяти кораблей класса SIGMA 10514 в 2026 году. Программа строительства патрульных кораблей представляет собой параллельное направление, ориентированное на развитие отечественного конструкторского потенциала, а не на лицензирование зарубежных проектов.