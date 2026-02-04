TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»

Американские военные для подготовки пилотов к борьбе с беспилотниками задействовали экспериментальные самолеты, имитирующие барражирующие боеприпасы, пишет The War Zone.

Военные США провели учения Sentry South 26.1, в ходе которых отрабатывали перехват целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе "Шахед-136", который называют аналогом российских "Гераней", пишет The War Zone.

Роль воздушных мишеней выполняли два легких композитных самолета Risen KX-2 частной компании KestrelX. Эти аппараты способны воспроизводить профиль полета крылатых ракет и беспилотников на малых высотах.

Глава компании Дон Мосли отметил, что использование истребителей пятого поколения для имитации таких угроз обходится бюджету слишком дорого.

"Настоящей угрозой, по моему мнению, где ценовой барьер супернизкий, являются вооруженные БПЛА, подобные тем, что мы видим на Украине", – заявил он.

Опыт спецоперации на Украине показал острую необходимость специальной подготовки летчиков к борьбе с малозаметными дронами.

Самолеты KestrelX отличаются низкой радиолокационной заметностью и большой продолжительностью полета, достигающей 12 часов. Они действовали над водой на высоте около 300 метров, затрудняя обнаружение бортовыми радарами истребителей.

Пилоты ВВС США признали, что визуальная идентификация и наведение оружия на такие медленные цели представляют значительную сложность.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в 2025 году Россия смогла переломить ход конфликта на Украине с помощью беспилотников.