Отечественный ИИ поможет властям Казани следить за порядком на улицах

В столице Республики Татарстан для розыска людей стала применяться видеоаналитика от компании NtechLab

В Казани для розыска преступников и пропавших людей стала применяться видеоаналитика технологического партнера Госкорпорации Ростех компании NtechLab. Решение работает практически со стопроцентной точностью и помогает предотвращать правонарушения.

Нейросеть анализирует видеопоток с нескольких десятков камер, расположенных в подземных переходах, а также перед входами на станции метро столицы Республики Татарстан. Решение способно вычислять в толпе разыскиваемых лиц или, например, пропавших людей за доли секунды. Точность распознавания при этом составляет более 99,9%.

«Решение NtechLab позволит значительно ускорить процесс расследования преступлений, а также поможет восстановить маршрут предполагаемых преступников или пропавших без вести. Наше решение успешно работает уже в 40 российских регионах, и мы видим, что зачастую нейросеть позволяет не только оперативно раскрыть преступление и поймать виновников, но и предотвратить преступление», — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

«Татарстан — один из крупнейших туристических центров России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Вопросы безопасности гостей и жителей республики — наш безусловный приоритет. Мы планируем расширять использование видеоаналитики на базе ИИ в республике для поддержания уровня безопасности и комфорта местного населения и туристов на самом высоком уровне», — сказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Альберт Яковлев.

Видеоаналитика NtechLab применяется в Татарстане с 2022 года в интересах правоохранителей.