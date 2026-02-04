Войти
Ростех

Отечественный ИИ поможет властям Казани следить за порядком на улицах

213
0
0
NtechLab
NtechLab.
Источник изображения: Ростех

В столице Республики Татарстан для розыска людей стала применяться видеоаналитика от компании NtechLab

В Казани для розыска преступников и пропавших людей стала применяться видеоаналитика технологического партнера Госкорпорации Ростех компании NtechLab. Решение работает практически со стопроцентной точностью и помогает предотвращать правонарушения.

Нейросеть анализирует видеопоток с нескольких десятков камер, расположенных в подземных переходах, а также перед входами на станции метро столицы Республики Татарстан. Решение способно вычислять в толпе разыскиваемых лиц или, например, пропавших людей за доли секунды. Точность распознавания при этом составляет более 99,9%.

«Решение NtechLab позволит значительно ускорить процесс расследования преступлений, а также поможет восстановить маршрут предполагаемых преступников или пропавших без вести. Наше решение успешно работает уже в 40 российских регионах, и мы видим, что зачастую нейросеть позволяет не только оперативно раскрыть преступление и поймать виновников, но и предотвратить преступление», — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

«Татарстан — один из крупнейших туристических центров России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Вопросы безопасности гостей и жителей республики — наш безусловный приоритет. Мы планируем расширять использование видеоаналитики на базе ИИ в республике для поддержания уровня безопасности и комфорта местного населения и туристов на самом высоком уровне», — сказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Альберт Яковлев.

Видеоаналитика NtechLab применяется в Татарстане с 2022 года в интересах правоохранителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
AI
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 02:08
  • 1
Почему США стремятся добить Иран
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 04.02 00:46
  • 13971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"
  • 03.02 22:13
  • 0
Комментарий к "Французские инженеры чешут голову: российский истребитель их удивил (The National Interest, США)"
  • 03.02 19:24
  • 536
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.02 19:06
  • 0
К истории советского танкостроения.
  • 03.02 18:36
  • 2
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 03.02 13:42
  • 3
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 03.02 07:14
  • 0
Комментарий к "В США сочли Су-57 спорным истребителем"
  • 03.02 06:26
  • 1
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран
  • 03.02 06:04
  • 0
Комментарий к "Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1"