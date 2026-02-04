В сцепке по бездорожью: двухзвенные вездеходы

Как создавались и на что способны отечественные гусеничные транспортеры семейства «Витязь»

Антарктида, Арктика, Крайний Север, Дальний Восток, Зауралье, Сибирь, Забайкалье — регионы, в которых, как говорят водители, чаще всего вместо дорог есть лишь направления. И чтобы успешно двигаться по ним, еще в советское время был предложен один из наиболее эффективных вариантов решения транспортной проблемы — двухзвенные гусеничные транспортеры унифицированного семейства «Витязь». Об истории создания и преимуществах этих поистине уникальных машин производства Госкорпорации Ростех и пойдет речь в этом материале.

От теории сверхпроходимости к практике

Вопрос создания надежной, эффективной и универсальной наземной техники, способной работать в любых климатических зонах в условиях абсолютного бездорожья, стал особо актуален в стране во второй половине прошлого столетия. Конструкторам и инженерам была поставлена задача создать неприхотливые и простые в эксплуатации всепогодные и обладающие максимальной проходимостью машины. И отечественные специалисты блестяще решили ее. А наиболее оптимальный вариант предложил руководитель специального конструкторского бюро Алтайского тракторного завода, затем главный конструктор Рубцовского машиностроительного завода Константин Осколков — человек, видевший в годы войны, как застревали в непролазной грязи грузовики, самоходные артиллерийские установки и даже танки. Сняв военную форму и став инженером, он решил создать технику, способную преодолевать любые преграды. И сделал это вместе с единомышленниками блестяще.

Уникальные машины к середине 70-х годов ХХ века прошли все виды испытаний в различных климатических условиях и получили путевку в жизнь. Первая опытная машина была собрана и полностью испытана на Рубцовском заводе, а для серийного выпуска в кратчайшие сроки построили специализированное производство в городе Ишимбае (Республика Башкортостан). В ноябре 1981 года здесь собрали первый серийный плавающий двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10П грузоподъемностью 10 тонн. А вскоре на заводе начали выпуск вездеходов грузоподъемностью 30 тонн для вооруженных сил и народного хозяйства.

Вездеход ДТ-10 на антарктической станции «Восток». Источник: Г.Ф. Петров

Почему конструктором была выбрана сочлененная многозвенная схема? Дело в том, что использование активных последовательно движущихся звеньев, соединенных специальным поворотно-сцепным устройством, значительно повышает вездеходные качества техники, ее маневренность, проходимость и грузоподъемность, максимально снижая требуемую на преодоление сопротивления движению мощность и зависимость машины от размера колеи и длины опорной поверхности. Данная конструкция позволяет плавно вводить вездеход в поворот и выводить из него, а в вертикальной продольной плоскости — преодолевать препятствия высотой до 1,5 метров и шириной до 4 метров. При этом срыв грунта и бульдозерный эффект отсутствуют, а удельное давление на грунт 30-тонного снегоболотохода составляет всего 0,3 кг/см2, благодаря чему нарушение растительного покрова минимально.

Цельнометаллическая конструкция герметичных звеньев, многотопливный дизель мощностью 710 л. с., гидромеханическая трансмиссия, механизм поворота оригинальной конструкции, отсутствие жесткого ограничения длины опорной поверхности, обеспечивающее возможность максимальной грузоподъемности, резинометаллические гусеницы и другие новации обеспечили транспортеру непревзойденные до сих пор в отечественной и зарубежной практике машиностроения показатели проходимости и маневренности.

ДТ-10ПМ. Источник: Уралвагонзавод

Отметим, что «Витязь» способен двигаться не только по суше, причем со скоростью до 44 км/ч, но и на плаву, причем без предварительной подготовки, развивая в воде скорость до 6 км/ч. Машина может адаптироваться к сложному рельефу и оставаться устойчивой даже на самых непредсказуемых поверхностях. Коэффициент грузоподъемности (отношение массы перевозимого груза к массе вездехода) при этом составляет ровно 1. По данному показателю, важнейшему для данного класса техники, превзойти ДТ-30ПМ и ДТ-30ПМН не удалось никому в мире.

«Витязи» покоряют мир

За десятилетия эксплуатации в условиях, близких к экстремальным, «Витязи» многократно подтвердили свои технические и эксплуатационные возможности. Например, еще в 1987 году первый двухзвенник доставили в Антарктиду. На ледовом континенте уникальная техника убедительно и всесторонне показала себя. Многие годы снегоболотоходы доставляли грузы и людей на антарктические станции «Восток», «Новолазаревская», «Молодежная», «Мирный», ставя беспрецедентные рекорды — совершая переходы по ледяной пустыне протяженностью до 2000 км и работая даже при —73 градусах по Цельсию. А когда однажды возникла неординарная ситуация, машины, спущенные краном с судна в открытое море, самостоятельно добрались до берега вплавь и вышли на сушу, готовые к работе.

Показателен факт, что именно российские гусеничные вездеходы использовала для строительства своей полярной станции SANAE IV Южно-Африканская Республика. И именно их применение позволило сократить срок ее сооружения в два раза.

Вездеход ДТ-10 «Витязь». Источник: Уралвагонзавод

Активно применялись ишимбайские машины в ходе арктических экспедиций Минобороны РФ. В частности, в 2017 году они достигли архипелага Земля Франца-Иосифа, в 2018-м прошли от самой северной точки Якутии (пос. Тикси) до острова Котельный и обратно, преодолев почти 2 тыс. км по льду моря Лаптевых и прибрежной зоне.

Прекрасно зарекомендовали себя двухзвенники при строительстве крупного газопровода на полуострове Ямал в районе Обской губы, новой хорды Байкало-Амурской магистрали, в геологоразведке на Камчатке, а также при ликвидации последствий крупных техногенных катастроф, например в Тирляне (Башкирия).

На шасси двухзвенников монтируют тяжелое грузоподъемное, землеройное, поисково-спасательное, аварийно-спасательное, ремонтно-восстановительное и другое технологическое оборудование. Применение технокомплексов позволяет в корне менять методику выполнения работ в любых климатических условиях и географических широтах, минимизировать затраты на строительство объектов в труднодоступной местности, не прибегая, например, к услугам вертолетной авиации и т. д.

Двухзвенники в военной форме

Основными заказчиками техники машиностроительной компании «Витязь» (входит в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) являются крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России и Министерство обороны РФ, в интересах которого и была разработана универсальная машина. Именно на шасси двухзвенника сегодня базируются зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор» и «Панцирь», предназначенные для эксплуатации в Арктике технические средства служб материального обеспечения: кухня, хлебопекарня, ГТМЗ, хозяйственно-складской модуль, тяжелая ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГТ и т. д. Об уникальности данных образцов техники сами за себя говорят следующие факты. Так, время готовности РЭМ-ГТ к движению при температуре окружающего воздуха —50 градусов Цельсия составляет 30 минут. Машина оснащена самым современным оборудованием, которое помимо выполнения основных функций позволяет проводить радиационную, химическую и инженерную разведку, выявлять минно-взрывные заграждения.

РЭМ-ГТ. Источник: Уралвагонзавод

Кстати, двухзвенники «Витязь» прекрасно зарекомендовали себя и на самом жарком континенте. В 2025 году ведущий африканский военный портал Military Africa (Нигерия), основываясь на экспертной оценке Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), опубликовал сравнительные характеристики ЗРК «Тор-М2ДТ» с западными аналогами и признал, что «ракетный комплекс класса „земля-воздух“ на шасси ДТ „Витязь“ не имеет равных в условиях пустыни и труднопроходимых болот и способен работать в удаленных районах без инфраструктуры».

ЗРК «Тор-М2ДТ» на базе двухзвенного гусеничного вездехода «Витязь». Источник: Минобороны РФ

Минобороны РФ Более легкие «Витязи» ДТ-10ПМ используют в Вооруженных силах РФ для транспортировки боеприпасов и личного состава. Ведутся работы по созданию боевых машин и на ДТ-20ПМ. В частности, на его шасси сейчас базируется самоходное артиллерийское орудие «Магнолия».

Безграничный потенциал

В 2027 году компания «Витязь» отметит полувековой юбилей. За это время здесь разработали и внедрили в производство широкий модельный ряд вездеходной техники гражданского и военного назначения и изготовили почти 2,5 тысячи уникальных машин. Высокий профессионализм коллектива и наличие собственного специального конструкторского бюро позволяют компании ежегодно осваивать до десяти новых модификаций двухзвенных транспортеров. Создатели уникальных машин — воинов и тружеников, уверенно отвечая на все вызовы времени, подтверждают справедливость слов их создателя — главного конструктора Константина Осколкова: «Потенциал двухзвенников безграничен».