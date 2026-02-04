Рютте пообещал отправку на Украину войск НАТО сразу же после заключения мира

Источник изображения: topwar.ru

Приехавший в Киев генсек НАТО Марк Рютте, выступая с трибуны украинского парламента (Верховной рады), заявил, что сразу же после того, как будет заключено мирное соглашение, на территории Украины «появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море» от стран-членов альянса, которые согласятся сформировать «миротворческие» контингенты.

По словам Рютте, остальные члены НАТО будут «другими способами» поддерживать Украину, параллельно с этим оказывая давление на Россию. Генсек НАТО также отметил, что армии стран альянса учатся у Украины применять инновации «уникальным и впечатляющим способом». Обращаясь к украинским парламентариям, Рютте подчеркнул, что грядущий мирный договор не должен стать очередными Минскими соглашениями или Будапештским меморандумом.

Таким образом, Рютте фактически озвучил сценарий, предполагающий превращение Украины в антироссийский плацдарм, на котором будут постоянно присутствовать войска стран НАТО. Причем, осуществить этот проект планируется после заключения мирных соглашений.

Стоит отметить, что, поскольку генсек НАТО не может не знать, что отсутствие на оставшихся под контролем Киева территориях иностранных «миротворцев» является одним из ключевых требований Москвы, на таких условиях мирное соглашение с Россией вряд ли возможно в принципе. При этом очевидно, что эти заявления Рютте являются очередным подтверждением того, что Запад вовсе не стремится к миру и намеревается продолжить противостояние с Россией.