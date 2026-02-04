Британцы утилизируют беспилотники Watchkeeper вместо передачи Киеву

Источник изображения: topwar.ru

Украина не получит британские разведывательные беспилотники Watchkeeper, Министерство обороны Соединенного королевства решило их утилизировать вместо того, чтобы передать украинской армии. Об этом пишет британская пресса.

Киевский режим остался без британских разведывательных дронов, хотя рассчитывал на них, поскольку разговоры об их передаче велись уже давно. Однако в Минобороны Британии приняли решение об утилизации всей серии БПЛА Watchkeeper. Объясняется это тем, что данные дроны были приняты на вооружение еще в 2010 году и уже устарели. Вместо этих дронов британцы обещают «более высокоэффективные». Вот только пока всё лишь на словах.

Великобритания вместе с партнерами и в дальнейшем будет поддерживать Киев, оснащая его «наилучшим образом, чтобы защитить суверенную территорию и обеспечить сильную позицию для любых мирных переговоров».

Также Киев останется без британских MQ-9 Reaper, их также утилизируют вместо передачи или продажи Украине.

Watchkeeper — британский тактический разведывательный беспилотник, разработанный совместно Thales UK и израильской Elbit Systems. Фактически это переделанный под требования британцев израильский Elbit Hermes 450. Беспилотник получился проблемным, очень дорогим в эксплуатации и ненадёжным, поэтому было принято решение о снятии его с вооружения, хотя изначально он должен был служить до 2042 года.