Турецкая Республика продолжает удерживать позиции одного из самых заманчивых направлений для иммиграции. В 2017 году в стране была запущена инвестиционная программа гражданства, которая позволила тысячам иностранных граждан получить заветный турецкий паспорт. К 2026 году она прошла через ряд важных законодательных уточнений и стала прозрачнее, хотя и более требовательной к деталям сделок.

О том, как получить гражданство Турции через приобретение недвижимости, и какие особенности процедуры нужно учитывать иностранцам — рассказываем в статье.

Условия программы в 2026 году

Главными преимуществами турецкой программы являются ее скорость и отсутствие требования к обязательному проживанию в стране. Однако такие условия получения гражданства Турции, как финансовый порог и правила выбора объектов, строго регламентированы.

Минимальная сумма инвестирования

В 2026 году минимальная сумма инвестиций для оформления местного паспорта через покупку недвижимости составляет 400 000 $. Эта цифра должна соответствовать двум показателям:

кадастровая стоимость, указанная в ТАПУ;

рыночная оценка, проведенная лицензированным оценщиком.

Срок владения активами

Инвестор-иммигрант обязан сохранять объект в собственности не менее 3 лет. По истечении этого срока недвижимость можно продать, сохранив полученное гражданство. Прибыль от аренды или перепродажи за это время остается в распоряжении владельца жилья.

Ключевые требования к объектам недвижимости

Чтобы исключить фиктивные сделки, турецкое правительство строго подходит к правилам выбора объектов. В законе № 5901 «О турецком гражданстве» предусмотрены следующие условия получения второго паспорта:

Продавец недвижимости — только гражданин Турции. Объект должен быть приобретен у турецкого физического или юридического лица. Покупка у другого иностранца, который ранее использовал этот же объект для получения гражданства, не дает права на участие в программе.

Ограничение «одной руки». Объект недвижимости может участвовать в программе получения гражданства только один раз.

Тип недвижимости. Разрешается покупать жилые апартаменты, виллы, коммерческие площади или земельные участки (при условии наличия разрешения на строительство).

Валютные правила. Оплата должна производиться через местные банки. Процедура покупки включает обязательный обмен иностранной валюты на лиры через Центральный банк Турции.

Территориальные ограничения. Оформление турецкого гражданства для россиян и украинцев не допускает приобретения недвижимого имущества на Черноморском побережье.

Кто может претендовать на турецкое гражданство?

Программа охватывает основного заявителя и членов его семейства — супруг/супруга, дети до 18 лет. Родители инвестора или совершеннолетние дети не включаются в общую заявку на гражданство, но могут претендовать на долгосрочный ВНЖ в Турции.

Этапы получения турецкого паспорта

Процесс натурализации через инвестиции занимает в среднем от 4 до 8 месяцев. Для получения паспорта нужно пройти несколько шагов:

Выбор объекта и проведение независимой оценки его стоимости. Подписание договора купли-продажи и перевод средств. Все транзакции должны быть прозрачными и осуществляться безналичным путем. Получение Сертификата соответствия (Uygunluk Belgesi). На основании ТАПУ и банковских выписок Министерство окружающей среды и урбанизации подтверждает, что инвестиция отвечает условиям программы. Оформление специального ВНЖ. Инвестору выдается краткосрочный вид на жительство, предназначенный специально для будущих граждан. Подача заявления на гражданство (başvuru) и биометрия. Заявитель и супруг(а) должны предоставить документы для гражданства Турции через инвестиции и лично посетить GDIM (Генеральную дирекцию по управлению миграцией) для сдачи отпечатков пальцев.

Перед началом процедуры не помешает осведомиться, сколько стоит гражданство Турции. Помимо непосредственно стоимости жилья, претенденту на паспорт нужно быть готовым к дополнительным расходам — экспертная оценка квартиры, налоги, услуги переводчика и риелтора, государственные пошлины за паспорт.

Преимущества турецкого гражданства

Один из главных вопросов у многих иностранцев при планировании переезда на ПМЖ — что дает гражданство Турции. Ключевыми преимуществами получения паспорта инвестора являются:

Безвизовый режим. Резидентство и гражданство позволяют посещать более 110 стран мира без виз или с получением визы по прибытии.

Образование и медицина. Доступ к бесплатным государственным школам и качественной страховой медицине.

Бизнес-возможности. Турция — это мост между Востоком и Западом с выгодными условиями для регистрации международных компаний.

Ликвидность активов. Рынок недвижимости Турецкой Республики (особенно в Стамбуле, Анталии и Алании) демонстрирует стабильный рост цен, что делает покупку выгодной инвестицией.

