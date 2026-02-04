Войти
Rheinmetall поставит боеприпасы ВС Дании

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 3 февраля. Немецкая компания Rheinmetall объявила о состоявшемся 30 января подписании с Вооруженными силами Дании крупномасштабного рамочного соглашения на поставку боеприпасов.

Общая стоимость закупки оценивается в несколько сотен миллионов евро. Срок действия соглашения составит семь лет. Соглашение охватывает поставку боеприпасов нескольких типов. К ним относятся боеприпасы среднего калибра для боевых машин пехоты и самоходных зенитных установок, 120-мм боеприпасы для основных боевых танков и 155-мм боеприпасы для артиллерийских систем.

Так, в перечень заказанных 120-мм танковых боеприпасов войдут более 1000 снарядов кинетического действия. Стоимость этого заказа находится в верхнем диапазоне однозначных чисел в миллионах евро.

Первые заказы в секторе боеприпасов среднего калибра предполагают поставку различные типов боеприпасов калибра 30х173 мм и 35x228 мм. Объемы заказов исчисляются пятизначными числами, а общая стоимость покупки находится в нижнем диапазоне трехзначных чисел в миллионах евро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Компании
Rheinmetall
