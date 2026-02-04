МИД Китая призвал «все миролюбивые страны» пресечь ремилитаризацию Японии

Источник изображения: topwar.ru

Китайские власти отреагировали на рост военных расходов в Японии, а также на курс Токио по созданию полноценных вооружённых сил. Как ранее сообщало «Военное обозрение», расходы на военные нужды в Японии на период с апреля 2026 по март 2027 запланированы на рекордном за все последние десятилетия уровне – около 58 млрд долларов. Рост в сравнении с текущим объёмом военного бюджета составит почти 10%.

В связи с этим официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь заявил о том, что Япония, вполне очевидно, взяла курс на ремилитаризацию.

Линь Цзянь:

Мы призываем все миролюбивые страны работать рука об руку, чтобы пресекать попытки находящихся у власти в Японии правых сил продвигать ремилитаризацию и чтобы совместно защищать плоды победы во Второй мировой войне.

Официальный представитель МИД КНР отметил, что послевоенный мир был добыт огромной ценой.

Напомним, что Китай и Советский Союз стали теми странами, которые понесли наибольшие людские потери.

Китайский чиновник:

Ускоренный курс Японии на новый милитаризм являет собой угрозу региональному миру и стабильности. Мы вместе с другими странами проявляем бдительность в связи с ростом такой угрозы.

Напомним, что ранее в Токио даже прозвучали заявления о намерении «подумать о возможном ядерном статусе». Это вызов для всего мира, и для Китая, пожалуй, в первую очередь.