МИД Китая призвал «все миролюбивые страны» пресечь ремилитаризацию Японии

Китайские власти отреагировали на рост военных расходов в Японии, а также на курс Токио по созданию полноценных вооружённых сил. Как ранее сообщало «Военное обозрение», расходы на военные нужды в Японии на период с апреля 2026 по март 2027 запланированы на рекордном за все последние десятилетия уровне – около 58 млрд долларов. Рост в сравнении с текущим объёмом военного бюджета составит почти 10%.
В связи с этим официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь заявил о том, что Япония, вполне очевидно, взяла курс на ремилитаризацию.
Линь Цзянь:
Официальный представитель МИД КНР отметил, что послевоенный мир был добыт огромной ценой.
Напомним, что Китай и Советский Союз стали теми странами, которые понесли наибольшие людские потери.
Китайский чиновник:
Напомним, что ранее в Токио даже прозвучали заявления о намерении «подумать о возможном ядерном статусе». Это вызов для всего мира, и для Китая, пожалуй, в первую очередь.