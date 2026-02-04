Войти
Raytheon разработает систему активной защиты для коммерческих судов

Концепция защиты коммерческих судов от надводных беспилотников, США
Концепция защиты коммерческих судов от надводных беспилотников, США.
Источник изображения: DARPA

Компания Raytheon, входящая в состав корпорации RTX, выбрана Агентством перспективных оборонных исследований США (DARPA) для разработки передовых технологий морской защиты. Как поясняет Naval Today, речь идет о системе обнаружения и наведения, которая поможет защитить уязвимые суда коммерческого флота и вспомогательные транспорты ВМС от новых угроз, таких как беспилотные надводные аппараты.

В частности, команде Raytheon предстоит создать систему, состоящую из электронно-оптических и инфракрасных датчиков, передового программного обеспечения и надежных средств управления и контроля для повышения ситуационной осведомленности и реагирования на угрозы.

DARPA


Система, разрабатываемая в рамках программы Pulling Guard ("Активная защита"), предполагает развертывание в связке воздушного дрона и полуавтономной беспилотной платформы, буксируемой коммерческими или вспомогательным судном. При этом ожидается, что коптер-наблюдатель будет связан с платформой по оптоволоконному кабелю.

По замыслу Raytheon, дрон с датчиками сможет передавать удаленным операторам данные о слежении за потенциальными целями в режиме реального времени, что позволит им быстро принимать обоснованное решение о противодействии угрозе.

Первый этап программы посвятят моделированию боевых действий для оценки производительности системы и рабочих процессов.

Как заявили в компании Raytheon, на втором этапе перейдут к интеграции действующих пусковых установок и средств поражения для проведения огневых испытаний.

"Мы продвигаем важнейшие технологии обеспечения безопасности гражданского судоходства в таких регионах, как Красное море, – подчеркнул президент подразделения передовых технологий компании Raytheon Колин Уэлан. – Наша цель – масштабируемое и экономически выгодное решение, которое минимизирует риски как для коммерческих перевозчиков, так и для вспомогательных судов военно-морских сил".

Naval Today отмечает, что, помимо своей основной задачи по защите уязвимых судов, разработка Raytheon потенциально расширит возможности при выполнении широкого спектра военно-морских задач, включая автоматизированное наблюдение за средними и крупными беспилотными надводными дронами и боевыми кораблями.

