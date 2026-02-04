Войти
ЦАМТО

СВ Таиланда получат первые вертолеты AH-6 "Литтл Берд" в 2026 году

204
0
0
Вертолёт AH-6i Little Bird
Источник изображения: boeing.com

ЦАМТО, 3 февраля. Центр армейской авиации СВ Таиланда завершил реализацию этапа подготовки личного состава для эксплуатации восьми легких разведывательно-ударных вертолетов AH-6 "Литтл Берд".

Как сообщает ресурс Aagth1.blogspot.com, в январе была проведена церемония вручения нашивок группе пилотов, механиков и военнослужащих из различных подразделений, успешно прошедших отбор по программе подготовки.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Таиланду в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 легких разведывательно-ударных вертолетов AH-6i, 50 ПТУР AGM-114R "Хеллфайр", 200 ед. 70-мм управляемых ракет APKWS, 10 ед. 7,62-мм пулеметов M134, другого вооружения, средств связи, связанного оборудования и услуг на сумму до 400 млн. долл.

В качестве кандидатов на поставку первоначально также рассматривались американские AH-1Z "Вайпер" и AH-64 "Апач", российский Ми-28, китайский Z-10 и итальянский AW-129.

Поставка новых AH-6i позволит СВ Таиланда снять с вооружения устаревшие ударные вертолеты AH-1F "Кобра" в составе 3-го авиационного батальона. С 1990 года на вооружении имеется 7 машин данного типа.

В феврале 2022 года Минобороны США подписало с компанией Boeing начальный контракт на поставку ВС Таиланда в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 вертолетов AH-6i, запасных частей и учебного оборудования. Стоимость соглашения составила 103,774 млн. долл.

Вертолет AH-6i предназначен для выполнения широкого спектра задач. Он отличается специально разработанным для военных нужд фюзеляжем, интегрированной кабиной и интегрированным комплектом вооружения.

Первоначальный контракт предусматривал поставку вертолетов в 2025 году, которая впоследствии была отложена до 2026 года.

Данная партия, скорее всего, станет финальной для производственной линии AH-6i компании Boeing ввиду отсутствия подтвержденного портфеля заказов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Таиланд
Продукция
AGM-114
AH-1 Cobra
AH-6
AH-64
APKWS
M134 Minigun
Z-10
МИ-28
Компании
Boeing
