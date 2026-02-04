Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества на 2026-2030 годы

Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1904") производства Иркутского авиационного завода на аэродроме Мейтхила, 15.12.2022.

ЦАМТО, 3 февраля. По итогам переговоров замминистра обороны РФ Василия Осьмакова в Мьянме с главой Минобороны этой страны Маунг Маунг Эйем стороны подписали план российско-мьянманского военного сотрудничества на 2026-2030 годы.

"Второго февраля в городе Нейпьидо (Республика Союз Мьянма) состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Осьмакова с министром обороны Мьянмы генералом Маунг Маунг Эйем", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в военной области.

"По окончании переговоров стороны подписали план российско-мьянманского военного сотрудничества на период 2026-2030 годов", – сообщили в Минобороны РФ.